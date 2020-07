Centenario dell'Anisetta De Giorgi alla Distilleria

Lunedì 20 luglio (ore 18:30) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce il progetto Alchimie ospita l'incontro "Distillato di storia nel centenario dell'Anisetta De Giorgi", la specialità più conosciuta e apprezzata dello storico liquorificio del comune salentino.

Una storia affascinante che sarà ripercorsa da Antonio Monte (ricercatore CNR-ISPC, vice presidente Aipai - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) con la partecipazione di Renato Covino (docente di Storia Economia e Archeologia Industriale dell'Università degli studi di Perugia e già presidente dell'Aipai) e Mariano Longo (Docente di Sociologia e Direttore del Dipartimento di Storia, Società, Studi sull'Uomo dell'Università del Salento). L'incontro sarà anche l'occasione per presentare "Gli spiriti di San Cesario", calendario di attività dell'estate di Alchimie, progetto sostenuto da Fondazione con il Sud, in collaborazione con il Comune di San Cesario, promosso da un folto e qualificato partenariato guidato dal Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco e composto da Astràgali Teatro, Espéro, Teatro dei Veleni, Teatro Zemrude, VariArti e NovaVita.

Interverranno Fabio Tolledi (presidente Centro Italiano dell’International Theatre Institute – Unesco e direttore artistico di Astragali Teatro) e gli altri partner coinvolti. A seguire (ore 20) lo spettacolo, prodotto al Fondo Verri, "Polvere di stelle. La vita, un paese, il lavoro delle donne nella distilleria" di Antonio Zoretti con Piero Giovanni Rapanà e Giuseppe Luigi Fioschi per il trattamento e la regia di Mauro Marino L'ingresso è gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Info 0832306194 - 3892105991 - teatro@astragali.org.



«La storia dell’impresa De Giorgi, produttrice di alcol e liquori per il mercato provinciale ma nota anche in tutta Italia e all’estero per il liquore Anisetta, è un caso di studio esemplare dell’imprenditoria pugliese della prima metà del Novecento», sottolinea Antonio Monte. «Imprenditoria costituita essenzialmente da ditte "a conduzione famigliare", in cui le sorti dell’attività sono strettamente dipendenti dalle scelte imprenditoriali del capofamiglia e dalla capacità dei figli di assumere a loro volta il controllo dell’azienda. I De Giorgi diventano distillatori intorno ai primi anni del secolo scorso. Il 1906 segna la svolta: Vito, con il primogenito Nicola smettono di lavorare nel mulino di Carmine de Bonis (suocero di Vito) e si dedicano esclusivamente alla produzione in proprio di alcol e liquori», prosegue il ricercatore. «Sin dal 1906 Casa De Giorgi è molto attiva nella pubblicizzazione dei propri prodotti, partecipando a numerose esposizioni.

Tra i riconoscimenti, spesso ricordati anche sulle etichette dei prodotti De Giorgi, le medaglie d’oro ricevute all’Esposizione di Siena del 1907 e alle Esposizioni riunite di Roma del 1911. Tra il 1912 e il 1915 avviene il passaggio di gestione dell’attività da Vito a Nicola. A distanza di qualche anno, Nicola sceglie di investire non solo nella produzione ma anche nella distribuzione dei propri prodotti. Nel 1915 è tra le ditte premiate iscritte al "Gran Libro d’Oro" dei Benemeriti del Lavoro. Pochi anni dopo Nicola è ormai pronto per divenire un vero e proprio “industriale” e, nel 1917 affida a Giovan Battista Forcignanò la progettazione e realizzazione di un moderno stabilimento industriale puntando, sulla differenziazione dei prodotti e avviando perciò contemporaneamente una distilleria, un liquorificio, con reparto di imbottigliamento e una cantina enologica con reparto per la trasformazione delle fecce e delle vinacce», continua il racconto di Monte.