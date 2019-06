Dopo l'Oscar, Vigna d'Argento alla regina dell'opera Chiara Taigi

Chiara Taigi riceverà il premio “Vigna d'Argento” a Lecce in Piazza Duomo il giorno 22 Giugno 2019 ore 21:00 , evento condotto e presentato dal “Patron” e direttore artistico Pino Lagalle, dalla conduttrice Ilia D'arpa e dalla giornalista Paola Moscardino, giunto alla 7° Edizione , dopo il premio dell'anno scorso assegnato al pianista e compositore M° Nicola Piovani ed altri nomi illustri.

Chiara Taigi oltre a ricevere il premio, porterà il suo contributo alla Serata di Gala dell'evento con il Canto Lirico, anche in chiave moderna, con un omaggio musicale al suo predecessore al premio, il Premio Oscar M° Nicola Piovani e poi con altre sorprese musicali dal vivo. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla rete televisiva Tele Dehon http://www.teledehon.it/ ed in streaming e saranno presenti tutte le principali testate e reti televisive nazionali.

Tra i premiati Sua Eminenza il Cardinale Salvatore De Giorgi, il compositore Mons. Marco Frisina, lo Stilista Pino Cordella, Marco Baruffaldi, On. Giuseppe Codacci Pisanelli, l'Ematologo Dott. Nicola Di Renzo, Presidente Conservatorio di Lecce On. Biagio Marzo, Dirigente Oncologia Geriatrica Dott.ssa Silvana Leo, Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e molti altri personaggi illustri. Parteciperanno all'evento Il Gran Concerto Bandistico “Ernesto e Gennaro Abbate”, il Coro Polifonico “San Guido” di Lecce diretto dal M° Valerio De Giorgi, il noto attore Kaspar Capparoni.

Tra gli altri artisti saranno presenti: gruppo Full Project (Tu si que vales), Elisabetta Guido (Uomini e Donne), Carla Petrachi (pianista e cantante), Raffaella Liccardi (cantante), Magistrato Salvatore Cosentino, Gabriele Nahi (cantante di Sanremo 2019) e Tommy Miglietta ( Percussionista ) La storia del Premio Vigna d’Argento nasce dal disegno di Francesco Palma e poi realizzato dallo scomparso scultore Ugo Malecore nella storica bottega artigiana.

Il simbolo del ramo di vigna nella scultura è un elemento particolarmente rappresentativo della terra salentina ed il premio è destinato a riconoscere le eccellenze che possono essersi distinte nei campi dell'arte, musica, cultura, istituzioni, imprenditoria, giornalismo, turismo, sport, ecc. Tra i premiati eccellenti del passato possiamo citare l'attore Enzo Garinei, M° Nicola Piovani, Albano Carrisi, M° Stefano Bollani, il violinista M° Alessandro Quarta e molti altri illustri artisti e personaggi del mondo dello spettacolo.

I promotori e gli sponsor dell'evento Premio “ Vigna d'Argento ” sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Unione Europea, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione , Regione Puglia , Provincia di Lecce , Università del Salento, la SIAE, Città della Musica di Squinzano, LAICA, Agenzia Ribalta - Event & Management, ecc.

RIFERIMENTI E LINK https://www.youtube.com/watch?v=ApltQZFcH-g https://www.facebook.com/chiarataigi/videos/329500211054136 https://www.linkedin.com/pulse/chiara-taigi-premio-vigna-dargento-lecce-22-giugno-2019-taigi/ Presentazione http://www.cittadellamusicasquinzano.it/index.php/il-premio/edizione-2019 Nuovo FB Premio Vigna D'argento https://www.facebook.com/Premiovignadargento-874887086185192/ Vigna d'argento 2018 https://it-it.facebook.com/salentotelevision.it/videos/1412363178864260/ http://www.teledehon.it/ TAG #Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #soprano #Premio #Premiovignadargento #vignadargento #Vigna #Argento #2019 #NicolaPiovaniUfficiale #NicolaPiovani #Opera #Lirica #PinoLagalle