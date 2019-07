Crita: il Festival delle arti a Cutrofiano

Cutrofiano 16 luglio 2019 ore 21:00 – Nell’accogliente scenario di piazza Municipio, torna l’eclettismo seducente di “CRITA Festival delle Arti”.

Ideato e organizzato dalla cooperativa Ventinovenove al fine di sostenere e promuovere l'arte in tutte le sue forme, dalla musica alla danza, passando soprattutto per il teatro, l’evento è prodotto in collaborazione con il Comune di Cutrofiano, con il patrocinio della Provincia di Lecce e di Legacoop Puglia ed è sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo.

Sono i suoi direttori artistici, Gabriele Polimeno e Mary Negro, ad aver curato la regia di “LUMIE – Apparenze Pirandelliane”, lo spettacolo teatrale che aprirà il festival il prossimo martedì.



Ispirato alla drammaturgia pirandelliana, Lumie è la storia della nostra terra, della rabbia di chi è costretto ad andar via e di chi vuole restare nonostante tutto. Uno spettacolo che indaga l’animo, la fragilità e i drammi, mettendo il pubblico in discussione su chi sia il giudicante e il giudicato.



Le coreografie, affidate a Maristella Martella e Dario De Leo, seguiranno la musica dal vivo del duo Hasa-Mazzotta, composto dal violoncellista albanese Redi Hasa, pilastro della Bandadriatica e stretto collaboratore di Ludovico Einaudi, e dalla cantante salentina Maria Mazzotta, una tra le voci più incantevoli del panorama pugliese e della world music.

Seguiranno gli altri imperdibili appuntamenti, stesso posto, stessa ora: il 24 luglio sarà la volta di Premesse a Kore della compagnia Tarantarte fondata da Maristella Martella con Eugenio Bennato, uno spettacolo di danza teatrale che intreccia passato e presente, classico e contemporaneo, proponendo una ricerca espressivo- teatrale sul tarantismo e il mistero della trance; il 2 agosto concluderà il festival lo spettacolo teatrale Odissea, vincitore del premio Hystrio, di e con Mario Perrotta prodotto da Teatro dell'Argine, che mette in scena Telemaco e il suo spettacolo d’arte varia, tra musica, versi sciolti e danza.

INFO +39 347 458 6691