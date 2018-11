Si terrà sabato 17 Novembre a partire dalle ore 15:30 presso la sala conferenze dell’Hotel Hilton Garden Inn di Lecce l’importante tavola rotonda “Disturbi del Neurosviluppo nelle Nuove Generazioni”, organizzata dalla neonata Associazione “Nuovo Umanesimo”.

Il convegno, al quale partecipano luminari, eccellenze, e autorevoli esperti del settore medico e accademico, offre un approfondimento dei diversi aspetti di patologie come i Disturbi dello Spettro Autistico, come la Sindrome di Tourette, ed altro ancora, sollevando importanti quesiti come quello delle implicazioni possibili tra impatto ambientale, sociale e malattia.

Di carattere divulgativo e aperto a tutti, e soprattutto alle famiglie di minori con problematicità e disagi legati ai disturbi del neurosviluppo, la tavola rotonda verrà aperta dai saluti del Presidente di “Nuovo Umanesimo” Carmen Tessitore, che presenterà la neonata associazione culturale e, dopo il saluto delle autorità presenti, tra i quali il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, darà ufficialmente avvio ai lavori e agli autorevoli interventi, tra i quali quello del Prof. Antonio Persico, Prof. Ordinario di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, Direttore del Programma “Autismo 0-90”al Policlino Universitario “G. Martino” di Messina e Supervisore scientifico del Centro Sant’Angelo di Lecce, ambulatorio di Nauropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Lecce e del Prof. Mauro Porta, Direttore del Centro Malattie Extrapiramidali e Sindrome di Tourette all’IRCCS “Galeazzi” di Milano. Alla tavola rotonda, che sarà condotta dal Dott. Giovanni De Rinaldis e dal Dott. Luigi Peccarisi, vicepresidente dell'Ordine dei Medici, parteciperanno inoltre il Dott. Giovanni Gorgoni,

Direttore Generale AreS Puglia; il Dott. Ottavio Narracci, Direttore Generale ASL Lecce; il Dott. Rodolfo Rollo, Direttore Sanitario ASL Lecce; il Dott. Angelo Massagli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’ASL Lecce, autore di un capitolo del nuovo “Manuale di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza” ; il Prof. Mario Bochicchio, del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento; il Prof. Vincenzo Melilli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale USP Lecce; la Dott.ssa Erica Garola, Neuropsicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Responsabile del Centro Sant’Angelo; la Dott.ssa Selenia Greco, Psicologa esperta in Neuropsicologia Clinica e Forense, referente a Lecce del Prof. Porta.

“La tavola rotonda - spiega Carmen Tessitore, Presidente di Nuovo Umanesimo - è la prima di una serie di iniziative promosse dalla neonata associazione, che, ispirata ai valori etici cari a Giorgio La Pira, iscritti nella coscienza dell’uomo ed attuali in ogni tempo, intende promuovere la cultura dell’inclusione e della condivisione, nonché la tutela della dignità della persona, della giustizia, della vita, della libertà.

Abbiamo scelto di dare avvio a questo importante progetto con un evento legato ai minori e ai disturbi neuroevolutivi, che, secondo i dati a disposizione delle strutture sanitarie ed istituzionali, sono in aumento sia sul nostro territorio che su quello nazionale. Tutte le famiglie coinvolte sono quotidianamente alle prese con le difficoltà causate dalla complessità del problema in un progressivo percorso di sofferenza e solitudine, ed hanno bisogno di un società solidale e per questo più informata e preparata ad accogliere e valorizzare le diverse abilità, piuttosto che a moltiplicare pregiudizi e chiusure. Ci è sembrato opportuno partire proprio da qui”.



Nel corso della serata verrà presentato il nuovo “Manuale di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza” a cura del Prof. Antonio Persico, uno strumento formativo, completo e aggiornato, destinato alla comunità neuropsichiatrica infantile italiana.

Patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Lecce, dall’Università del Salento, dall’USR Puglia, da ASL Lecce, da Dream Lecce, dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il Convegno è stato organizzato con la partecipazione attiva dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lecce, nella persona del suo Presidente Donato De Giorgi, del Centro Sant’Angelo – Ambulatorio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e della ASL di Lecce.