“Ero forestiero e mi avete accolto”: appuntamento finale di Girodicorte

“ Ero forestiero e mi avete accolto” : si conclude con una densa serata di riflessione sui diritti umani e sul senso d i umanità l'edizione 2019 di “Girodicorte” , la rassegna culturale, giunta alla terza edizione , che anima le corti di Taviano (Lecce) di voci, pensiero, musica, arte, i deata e curata dalle associazioni Vittorio Bachelet , La Piazza e TerreBruciate con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Martedì 27 agosto alle 21 è in programma “ Ero forestiero e mi avete accolto” , un seminario aperto dedicato a “Il diritto al viaggio. Politiche e migrazioni”.

Ad approfondire il tema tre studiosi di spessore che da anni, attraverso ottiche differenti, si occupano di tematiche connesse alle migrazioni: Attilio Pisanò, docente di Filosofia del diritto e Diritti umani dell'Università del Salento, Antonio Ciniero, docente di Sociologia della globalizzazione e dei processi migratori dell'Università del Salento, e don Luca De Santis, docente e assistente spirituale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Modera e introduce Giancarlo Colella, direttore responsabile de “La Piazza Magazine”.

Attraverso dati, numeri e l'approfondimento scientifico si tenterà di ricostruire la complessità di un fenomeno che coinvolge l'intera umanità del mondo globalizzato, fuori da ogni slogan e da una narrazione banalizzata – se non manipolata – dei processi in atto, così come è nello stile di Girodicorte.

L'appuntamento è alle 21 in Corte del Crocifisso (via Crocifisso, Taviano).