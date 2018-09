Prosegue l'anteprima del Lecce Festival Letteratura, realizzato dall'associazione culturale Arteverso, in collaborazione con Comune di Lecce, Wwf Salento, Principio Attivo Teatro e Cantieri Teatrali Koreja e cofinanziato dalla Regione Puglia (avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia).

In attesa della quarta edizione, dedicata al tema “Letteratura e scienza”, che si terrà dall’11 al 14 ottobre, il festival propone nuovi incontri e letture nel verde urbano.



Sabato 22 e domenica 23 settembre alle 10:30 e alle 17 la Foresta Urbana di Lecce in via San Cesario ospiterà Le fiabe della foresta, itinerari di lettura nell’area naturale gestita dal WWF Salento. Una cava dismessa da decenni come uno scrigno prezioso custodisce un tesoro di biodiversità: lecci si alternano agli ulivi e a grandi alberi di alloro, pini ombreggiano i sentieri e l'edera si avvinghia sulle pareti dalle cava.

Guardando bene si possono scoprire le tane delle volpi, i nidi delle taccole e la sera, facendo molto silenzio, si possono udire i versi di civette e barbagianni. E in questo incantevole luogo ci sono anche i quattro elfi lettori, Silvia Lodi, Marco Mercadante, Cristina Mileti e Francesca Randazzo di Principio Attivo Teatro, che racconteranno di animali magici ed alberi incantati. La visita (massimo 20 persone - ingresso 5 euro) dura circa un’ora.

Alla fine del percorso i visitatori troveranno un'area di sosta attrezzata per disegnare, ascoltare musica e gustare una piccola merenda offerta dal panificio Schipa e da Il Coco Mero. Per info e prenotazioni 388 1803302; 339 2742742 - salento@wwf.it.



Nel fine settimana continua, inoltre, il viaggio del Bibliozaino. Un'ora prima del tramonto (info 3386327409), Francesca Russo porterà gli albi illustrati d’autore in giro per i parchi (Belloluogo, Tafuro, Madre Teresa di Calcutta, dei Bambini, chiesetta Balsamo) e i giardini (Orti di Calvino di piazzale Cuneo, Villa Comunale) della città.

Come un novello pifferaio di Hamelin riunirà intorno a sé bambine e bambini desiderosi di pescare a sorpresa i libri che custodisce nel suo magico zaino.