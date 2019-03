Flavia Salomone alla Feltrinelli per Sinapsimag

Quali sono gli ingredienti giusti per la ricetta perfetta dell'Evoluzione? Cos'ha permesso a una scimmia più intraprendente di compiere tutto il percorso che in "soli" sette milioni di anni l'ha portata fino a noi? Un libro che prende per mano i bambini accompagnandoli nella loro personale composizione del puzzle evolutivo.

L'apprezzatissimo C'era una volta Homo (Edizioni Espera) della biologa, antropologa e divulgatrice scientifica Flavia Salomone è tornato in libreria a quattro anni dalla sua prima edizione e si presenta con una veste grafica rivista, nuovi contenuti e le illustrazioni di Giada Giannetti.

Flavia Salomone - co-autrice anche del fortunato Sulle tracce dei nostri antenati in Italia... - ha intrapreso un percorso che rappresenta l'ideale legame con gli obiettivi divulgativi della testata telematica Sinapsimag, che infatti presenterà un dialogo con l'autrice, aperto anche ai più piccoli, in presenza del direttore Andrea Aufieri e della collaboratrice e archeologa preistorica Claudia Speciale.

L'incontro è in programma alla Feltrinelli Libreria - Lecce (via Templari, 9) dalle 18.00 alle 20.00 di sabato 23 marzo.

Flavia Salomone, classe 1965, è nata e vive a Roma. Biologa e antropologa fisica, dopo la laurea presso la Sapienza Università di Roma, per alcuni anni ha condotto ricerche sulla biologia delle popolazioni umane del passato su campioni scheletrici di epoca romana (I-III sec. d.C.), presso il laboratorio di antropologia della Sapienza e del Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini di Roma.

Si occupa di divulgazione scientifica, anche attraverso le nuove tecnologie multimediali e dal 2014 propone attività educativo-didattiche presso le scuole elementari e le librerie specializzate per bambini. Autrice di varie pubblicazioni scientifiche, con Edizioni Espera ha pubblicato “C’era una volta... Homo”, affiancato dal laboratorio Con le mani di Homo, un progetto di divulgazione scientifica che da anni sta girando l’Italia – scuole, musei, aree archeologiche, biblioteche, parchi tematici, centri ricreativi – con l’obbiettivo di avvicinare i più piccoli alla scienza attraverso la manualità e la possibilità di essere protagonisti del proprio processo di apprendimento.