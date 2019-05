Aloe tra natura, benessere&sostenibilità. Il 2 Giugno 2019 a Martano nel Largo Santa Sofia, a partire dalle h 20.30, nel cuore del Salento avrà luogo il Forum Internazionale “Martano Città dell’Aloe”, iniziativa riconosciuta nel calendario eventi del “Festival dello sviluppo sostenibile 2019”.



L’ evento, nato dall'intesa tra l'Azienda N&B Natural is Better e l'Amministrazione Comunale di Martano, dà seguito all'iniziativa del Luglio 2017 che ha battezzato Martano "Città dell'Aloe", e vanta il patrocinio di Provincia di Lecce e Regione Puglia .

N&B è una Società Benefit impegnata da 30 anni nella produzione e ricerca di soluzioni cosmetiche bio, apprezzata per gli elevati standard qualitativi, per l'innovazione di prodotto e la sostenibilità nella filiera produttiva che dal Salento ha conquistato i mercati internazionali .

Obiettivo del Forum “Martano Città dell’Aloe” sarà quello di creare un “talk show” intorno al tema “Aloe tra Natura, Benessere e Sostenibilità". Partendo dai benefici della nota "Pianta dei Miracoli" si vuole richiamare l’attenzione pubblica su problematiche sociali ed ambientali, e su iniziative industriali aggressive che mettono a rischio il benessere ed il futuro non solo nel Salento ma nell'intero Pianeta.

Conduttrice e moderatrice del Forum “Martano Città dell’Aloe”, sarà la nota giornalista,autrice e volto televisivo Licia Colò, professionista straordinaria da sempre impegnata per la difesa dell'ambiente e delle bellezze naturali.



Licia Colò incontrerà un parterre di illustri ospiti che interverranno sul focus "Aloe vera e Sostenibilità Ambientale”: Dr. Stefano Manfredini, Direttore Master Scienze Cosmetiche Università di Ferrara, Dr José Miguel Zapata, Prof. Dipartimento Biologia Vegetale Università di Alcalá (Madrid), Alice Taticchi, Miss Mondo Italia - Testimonial Green Quality Concept N&B, Dr Giovanni D' Agostinis, Cosmetologo e Direttore scientifico della Rivista "Kosmetica", Dr Angelo Maugeri Esperto di certificazione Biologica-Ceo di Ecogruppo Italia, Dr Paolo Di Cesare esperto in Innovazione Sostenibile co-fondatore di Nativa".



Il Forum nasce anche con l’obiettivo di premiare eccellenze che si sono contraddistinte per l’impegno a difesa delle Persone e del Pianeta, il Dr. Domenico Scordari, Ceo di N&B, ringrazierà e conferirà il “Premio N&B per la Sostenibilità” .

Ospiti speciali della serata il regista Salentino di fama internazionale Edoardo Winspeare che presenterà gli spot a difesa del Salento realizzati con il Premio Oscar Helen Mirren, madrina di Martano Città dell'Aloe e cittadina del Salento.

Un breve cortometraggio racconterà le "Ombre del Salento" con le musiche del maestro Gilberto Scordari.



Terminerà la serata uno spettacolo all’insegna delle emozioni e della leggerezza sulla regia dello scenografo Gianfranco Protopapa: farfalle sospese in Piazza, Video mapping, l’incursione comica delle Ciciri&Tria, e la magia dei Sonics noti performer ed acrobati. Il balletto ON-OFF del coreografo Paolo De Marianis accompagnerà l’intervento dell’artista paraplegica Nicoletta Tinti che danzerà “al di là del limite” con le gambe della ballerina Silvia, un vero e proprio messaggio di amore e sostenibilità per un Futuro Migliore.



