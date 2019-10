Fustanella: un incontro etnoculturale a Otranto

L'Agenzia Nazionale della Diaspora della Repubblica d'Albania , in collaborazione con il Ministro dello Stato Albanese per la Diaspora Dr. Pandeli Majko, il Polo Biblio Museale della Puglia, Integra Solidale e il Comune di Otranto, organizza nel Castello Aragonese di Otranto , sabato 19 ottobre 2019 , a partire dalle 10.30, un incontro etnoculturale che vedrà insieme gli arbëresh d'Italia, per confrontarsi e discutere sugli elementi culturali, antropologici, storici e folkloristici che hanno unito e distinto nei secoli e continuano ad unire e distinguere oggi Italia e Albania.

Una giornata di festa corale aperta a tutti a cui parteciperanno rappresentanti della comunità della Piana degli Albanesi, della comunità arbëresh della Calabria e della Basilicata e di San Marzano di San Giuseppe, unica comunità arbëresh pugliese e in cui saranno messe in evidenza le peculiarità ed i costumi tipici popolari, soprattutto dell'abito femminile "Fustanella" e dei balli tradizionali delle zone in cui gli arbëresh risiedono.

Di alto profilo la partecipazione istituzionale che vedrà la presenza del Ministro della Cultura Albanese Sig.ra Elva Margariti , il direttore esecutivo dell'Agenzia Nazionale della Diaspora della Repubblica d'Albania Dritan Delija , Loredana Capone, Assessore all’ Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia, Giovanni Manoccio , Delegato del Presidente della Regione Calabria all’Immigrazione, Klodiana Cuka , Direttore Esecutivo di Integra Solidale, Luigi De Luca, Direttore del Polo Biblio Museale di Lecce, Etleva Kondi , Vice Sindaco di Durazzo , Pierpaolo Cariddi , Sindaco di Otranto.

Presenti anche le scuole con Irene Esposito, Dirigente Istituto Professionale per i Servizi Sociali "F.L. Morvillo Falcone" Brindisi, Gabriella Margiotta, Dirigente Liceo Classico “Francesca Capece” Maglie, Paolo Aprile, Dirigente IPSSEOA Otranto.

Ricco il programma della giornata diviso in due sessioni. In quella mattutina, con inizio alle 10.30, dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi degli etnomusicologi Giancarlo Salvatore, Ramazan Bogdani e Aferdita Onuzi, e dei rappresentanti delle comunità arbëresh.

Seguiranno le presentazioni degli abiti tradizionali e delle danze popolari albanesi, dei costumi e danze albanesi degli arbëresh in Italia e dei costumi e delle danze tradizionali salentine (pizzica).

Nella sessione pomeridiana, dalle 18.00, sono in programma: un corso di danze tradizionali (aperto a tutti), a cui seguirà lo spettacolo del Corpo di Ballo dell'Opera del Balletto Nazionale Albanese e per chiudere la presentazione ed esibizione degli artisti albanesi che vivono in Salento e de Li Ucci Orkestra.

Ingresso libero.