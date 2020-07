"I mercanti dell'anima": il romanzo della scrittrice Bari

Lunedì 20 luglio 2020 alle ore 19.30, nell’ambito degli eventi “Extra Convitto, più lib(e)ri in piazza” organizzati dal Polo biblio museale di Lecce, biblioteca “N. Bernardini”, e regione Puglia – assessorato all’industria turistica e culturale, sarà ufficialmente presentato il romanzo di Annalisa Bari, dal titolo “I mercanti dell’anima”, riedito da Edizioni Esperidi. Introdurrà l’incontro l’editore Claudio Martino, dialogherà con l’autrice, lo scrittore e giornalista Rai Raffaele Gorgoni.

Ingresso libero su prenotazione al n° 389 5661849 (nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento e il contrasto al Covid 19, l'accesso sarà limitato a 50 persone).



Il libro: È trascorso più di un anno da quando Jan Hus ha subito la condanna al rogo per eresia, ma le parole del predicatore boemo infiammano ancora il cuore di molti a Praga. Ed ecco una figura si delinea tra le nebbie di un rigido inverno alle porte. Un giovane mercante si fa strada tra le vie fangose della Boemia e percorre tutta l’Europa centrale che sente il vento di un cambiamento imminente. Si chiama Ladislav ed ha una missione da compiere: cercare il fratello gemello Thomas, scomparso un anno prima mentre seguiva il maestro di Praga nel viaggio a Costanza. La somiglianza con Thomas forse gli consentirà di trovarlo, di scambiarsi con lui in caso di necessità, di riportarlo a casa. Ma Ladislav lascia una parte di sé nella città natale, accanto a Judhit, la bella ebrea a cui non potrebbe mai avvicinarsi un cristiano come lui.

Tra le strade battute dagli zoccoli dei cavalli, si articola la Storia fatta di storie. Ladislav sul suo cammino incontrerà la piccola Jeanne d’Arc, Braccio da Montone, la regina Giovanna di Napoli, Papa Martino V, Poggio Bracciolini e tanti altri. Vivrà con la mente aperta, frutto degli insegnamenti della madre bizantina, tutto il vivibile del suo tempo, conoscerà le raffinatezze delle corti, la corruzione degli ecclesiastici, gli intrighi dei castelli, le violenze dei condottieri. Annalisa Bari ci consegna l’affresco di un’epoca, che passa attraverso la letteratura, l’arte, il pensiero, le guerre e gli affari. Una storia inventata abitata da personaggi realmente esistiti che l’arricchiscono e la caratterizzano, tra un Medioevo dominato dalla religiosità e un Rinascimento che esalta le capacità dell’uomo; dall’immobilismo di Aristotele al possibile di Platone; dal rogo del primo martire hussita alle vele di Colombo che prendono il largo sull’Atlantico.



L’autrice: Annalisa Bari, laureata in lettere moderne, presso l’Università degli Studi di Lecce, con una Tesi in Storia dell’Arte, ha insegnato Italiano e Storia negli Istituti Superiori dal 1969 al 1999. Ha pubblicato: Non c’erano le mimose, 2001 (Del Grifo, Lecce), Diamanti e ciliegie, 2003 (Del Grifo, Lecce); Il quarto sacramento, 2005 (Del Grifo, Lecce); I mercanti dell’anima, 2008 (Giulio Perrone, Roma); Séparé 2009 (Giuseppe Laterza, Bari); Legami di sangue 2011 (Giuseppe Laterza, Bari); Coccarde rosse 2012 (Bompiani); Solo allora cadranno le stelle 2014 (Besa, Lecce); Salone, salotto e salottino 2019 (Edizioni Esperidi, Monteroni di Lecce). Per il “Nuovo Quotidiano di Lecce”: “Racconti per un anno”, 2006. Per la rivista “Gusto di Puglia” ha curato la rubrica: “Orizzonte verde”, 2008-2009. (Atre info su www.annalisabari.it).