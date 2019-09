Infoday: servizio civile di Squinzano

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato il bando 2019 per la selezione di 39 mila 646 operatori volontari per la realizzazione di progetti di Scu con sedi di attuazione in Italia e all'estero con scadenza il 10 ottobre.



Le proposte progettuali valutate dalla Regione Puglia prevedono l’impiego al servizio di n. 1269 giovani; con posti riservati a giovani con disabilità, extracomunitari regolarmente residenti in Italia e giovani con bassa scolarità.



Per meglio rappresentare l’opportunità del Servizio Civile Universale, ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, gli operatori volontari dei progetti “Starting…2017” e “Senectus 2017” impiegati presso il Comune di Squinzano organizzano lunedì 23 settembre 2019 l’INFODAY dalle ore 17:30 presso Centro studi San Nicola, Piazza San Nicola- Squinzano.



La giornata è promossa per offrire utili informazioni sul bando 2019, descrivendo l’opportunità di scegliere un'esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale.



Durante l’INFODAY, i volontari presenteranno le caratteristiche del Servizio Civile e a seguire l’intervento del Dott. Giampaolo Bernardi - progettista ed esperto del Servizio Civile- sulle nuove modalità di partecipazione tramite la piattaforma Domanda online e SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).



Gli operatori volontari saranno a disposizione con lo Sportello Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 18.00, presso il Comune di Squinzano, per fornire informazioni riguardanti i nuovi progetti proposti da enti e associazioni limitrofe, offrire supporto per la presentazione della domanda online e della compilazione curriculum vitae.







Per ulteriori informazioni:



pagina fb: Servizio Civile Squinzano- Starting 2017 e Servizio Civile Squinzano – Senectus 2017



email: comunedisquinzanoscn@gmail.com