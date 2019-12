"Intorno": anteprima nazionale del libro d'artista

Venerdì 3 Gennaio 2020 alle ore 19.30, gli spazi di LO.FT (Via Simini 8) a Lecce accoglieranno la presentazione ufficiale del libro d’artista “Intorno”, di Gianluca Marinelli, edito da Edizioni Esperidi nella collana “Traffici d’artista”.

Interverranno: lo storico dell’arte Andrea Fiore, il critico d’arte Giuseppe Amedeo Arnesano, l’editore Claudio Martino. A seguire, la performance “Inchiostrami simpaticamente o meno” del critico cinematografico Marco Benincasa.



Il libro: Il volume è edito nella collana Traffici d’Artista in cui, in modo un po’ ibrido e sregolato, Edizioni Esperidi offre uno spazio agli artisti/scrittori che si avvicinano al multiforme mondo del libro d’artista.

Caratteristiche di questa collana sono: il formato piccolo ed accattivante, la tiratura limitata, le copie firmate e numerate e soprattutto personalizzate dall’Autore che, con il suo intervento, rende ogni volume unico e diverso.

Scrive Andrea Fiore sull’opera di Marinelli: “La dimensione narrativa di “Intorno” è prossima a quella di un viaggio esistenziale, che non obbliga a migrazioni geografiche, ma accompagna il lettore attraverso le immagini nel cammino misterioso e pieno di contraddizioni che è la vita”.



L’autore: Gianluca Marinelli (Taranto, 1983) artista e storico dell’arte, vive e lavora a Torino. Tra i suoi recenti progetti artistici le mostre personali: I tre agitatori (La Pazienza, Ferrara, 2018); Bazarov (Galleria Monopoli, Milano, 2017); Bar Foris Portas (Yellow, Varese, 2017); I fiori di Demetra (Museo Civico, Treviglio, 2015); Forte Laclos (Galleria Monopoli, Milano, 2013). Tra le mostre collettive: Erosioni. Puglia: leggende, utopie, visioni (Fundació Enric Miralles, Barcellona, 2019); Premio Francesco Fabbri per le arti visive (Villa Brandolini, Pieve di Soligo, 2017); Mediterranea 17 Young Artists Biennale (Fabbrica del Vapore, Milano, 2015); Synthesis (Museo Pino Pascali, Polignano a Mare, 2015). I suoi lavori video sono inoltre presenti in festival cinematografici. Ha pubblicato: Taranto fa l’amore a senso unico. Esperienze artistiche al tempo dell’Italsider, 1960-1975 (Argo 2012).