Presentazione Lamantice per il festival Holm a Lecce

Ultimi appuntamenti per la prima edizione del festival "Holm! Editoria e disegno". Venerdì 31 maggio (ore 21 - ingresso libero) alle Officine Culturali Ergot di Lecce spazio alla presentazione del terzo numero della rivista "Lamantice - Fiato ai disegni" con la mostra delle tavole e il dj set di Max Nocco.



La rivista di giornalismo illustrato, ideata dal collettivo CALM e pubblicata da Edizioni Ergot, è un progetto editoriale ricco dei numerosi contributi di un folto gruppo di disegnatori del territorio ma non solo. Lamantice prende il nome dallo strumento che, producendo un soffio d’aria, alimenta il fuoco del camino o la combustione delle fucine, e che la redazione ha scelto di femminilizzare per dare seguito a quel curioso fenomeno che in molti dialetti della Puglia meridionale trasforma in femminili i sostantivi che terminano in e. Il motto “Fiato ai disegni”, esplicita l’intento del progetto, cioè quello di raccontare per immagini l’attualità, la politica, la società, per metterle a fuoco attraverso il segno di ognuno dei redattori e fare ecologia delle parole, che mai come di questi tempi sono troppe, abusate, svuotate di senso. Ogni immagine è di per sé un racconto, un racconto che parte da una delle notizie selezionate, ma da questa poi prende le distanze per riscriversi attraverso le mani di chi l’ha illustrata, con il proposito di garantire a chi guarda uno spazio interpretativo e immaginativo autonomo. Sono trenta gli illustratori di questo numero: Pelo di cane (in copertina), il cinese Tony Cheung, Giuseppe Apollonio, Francesco Arnesano, Gabriele Benefico, Boris Colorblind, Brizzo, Gianpiero Chionna, Marco Cito, Enrica Ciurli, Pierpaolo Gaballo, Enzo de Giorgi, Paolo Ferrante, Betti Greco, Veronica La Greca, Lorenji Bloom, Carmelo Kalashnikov, Giovanni Matteo, Simone Miri, Nessuno Niemand, Giancarlo Nunziato, Stefano Palma, Massimo Pasca, Valeria Puzzovio, Chiara Rescio, Alessandro Romita, Paola Rollo, Davide Russo, Sasori Komomo, Suundial, Giuseppe Zizza. La rivista - che propone una selezione di 28 notizie illustrate - ospita anche la rubrica musicale di Max Nocco e la sezione De Gustibus. "Non potevamo tralasciare il clamore intorno al caso Greta Thunberg che, ci piaccia o no, almeno non dovrebbe lasciarci indifferenti. L’imminente catastrofe climatica che ci stiamo confezionando ha uno stretto legame anche con gli abitanti di Taranto", sottolineano dalla redazione. "La Corte Europea ha multato l’Italia per non averli protetti dall’inquinamento dell’ILVA, l’elefante nella stanza è finalmente sotto gli occhi di tutti. Ci sono tragedie, come quella di Taranto, che durano decenni, e altre che si consumano in pochi secondi. Come la strage nelle due moschee di Christchurch, trasmessa in diretta su Facebook e Youtube: un video che documenta la brutalità dell’uomo e apre interrogativi sulla diffusione di contenuti violenti via internet. Nello stesso periodo in cui si discuteva della riforma sul copyright. Ciò che fa di internet uno spazio libero e aperto, lo rende anche vettore di contenuti orripilanti; ma quanto può essere pericoloso varcare il confine tra controllo e censura? “Compiamo la scelta morale dell’amore contro l’odio” ha detto Spike Lee durante gli Oscar, esortando gli americani a stare all’erta per le presidenziali del 2020. È un invito a non deresponsabilizzarci come esseri umani, sulle questioni piccole come su quelle enormi. E Lamantice per noi è anche questo: creatività e responsabilità".

Il Festival si concluderà domenica 2 giugno alle 19 nelle sale del Must - Museo Storico di Lecce con l'inaugurazione della mostra La stanza di ieri, personale di Marco Cazzato che, nel corso degli anni, ha collaborato con La Stampa, Tuttolibri, Einaudi, Corriere della Sera, Il Sole 24Ore, Comic Art Books, Slow Food, Penguin Random House, Linus, Sony, Baldini Castoldi Editore, Coniglio Editore, Torino Film Festival, Stresa Festival, Teatro Metastasio e molti altri.

Tra le collaborazioni in ambito musicale ha realizzato le copertine dell’album “Canzoni per un figlio” dei Marlene Kuntz , di “C’eravamo abbastanza amati” di Luci della centrale elettrica e “Alone” di Gianni Maroccolo. Ha realizzato inoltre manifesti e curato l’immagine per molti eventi, tra i quali il Torino Film Festival 2011 e per La Traviata di Giuseppe Verdi e Tosca di Giacomo Puccini per la Stagione lirica di Spoleto 2012 e 2013, Guido Catalano Tour e molti altri.

Una grande mostra antologica (aperta sino al 31 agosto) di oltre 100 tavole originali dell'illustratore torinese (di origini salentine). La mostra consiste in una selezione della produzione degli ultimi anni, principalmente legata all'editoria. Tavole originali di illustrazioni pubblicate su quotidiani e riviste, o realizzate per manifesti, copertine di libri e album musicali. Saranno inoltre esposte le tavole originali del libro “Album” che Cazzato ha realizzato per la GRRRz Comic Art Books, e del remake illustrato del capolavoro di Federico Fellini “8½” realizzato per il progetto This is not a love song.