Il linguista Lombardi Vallauri per Aspettando Conversazioni sul futuro

Proseguono gli appuntamenti di "Aspettando Conversazioni sul futuro 2020", festival ideato, organizzato e promosso dall'associazione Diffondiamo Idee di Valore che si terrà dal 22 al 25 ottobre a Lecce.

Giovedì 19 dicembre (ore 19 - ingresso libero) alle Officine Culturali Ergot di Lecce il linguista Edoardo Lombardi Vallauri presenterà "La Lingua disonesta. Contenuti impliciti e strategie di persuasione" (Il Mulino).

L'autore dialogherà con la professoressa Debora De Fazio (Docente di Linguistica italiana all'Università della Basilicata) e con la giornalista Sonia Pellizzari. L'appuntamento - moderato da Pierpaolo Lala - è organizzato in collaborazione con Io non l'ho interrotta, Officine Culturali Ergot e Libreria Liberrima.



In mattinata (ore 9 - ingresso libero) nell'Aula "Mario Marti" del Complesso Studium 2000 dell'Università del Salento, il professore terrà inoltre un incontro ( valido per i crediti formativi obbligatori degli studenti e dell'Ordine dei giornalisti ) nell'ambito dei "Seminari di semiolinguistica 2019" a cura di Cosimo Caputo e Annarita Miglietta promossi da Dipartimento di Storia, Società e studi sull'uomo dell'Università del Salento e Centro internazionale Scienze semiotiche "Umberto Eco".



La democrazia è un sistema politico in cui le persone hanno in teoria potere di scelta su chi delegare; allo stesso modo, il libero mercato è un sistema economico in cui le persone potrebbero scegliere che cosa comprare. Di fatto, la competizione politica e quella commerciale si giocano ormai in gran parte sulla limitazione di tale potere. Questo libro si occupa delle strategie linguistiche della persuasione, che sfruttano soprattutto i contenuti impliciti.

A illustrare il tema, l’autore porta una ricca messe di esempi attuali e meno attuali di pubblicità commerciali e di discorsi politici, di cui si svelano logiche e meccanismi cognitivi. Alla luce dei recenti studi sul cervello, si chiarisce poi perché è più facile far passare per vero un contenuto falso se, invece che parlarne esplicitamente, lo si dà per presupposto o si induce chi ascolta a dedurlo da sé.

«La pubblicità e la propaganda tendono a condizionare i destinatari presentandogli le cose in un modo che li induca ad agire sia contro il proprio interesse sia contro ciò che - se non fossero condizionati - riconoscerebbero essere il bene comune», scrive l'autore nell'introduzione. «La manipolazione dell'uomo sull'uomo è vecchia come la civiltà, e si gioca su almeno tre livelli: quella della relazione fra emittente e destinatario, quello del contenuto del discorso e quello della lingua vera e propria».

Edoardo Lombardi Vallauri è professore ordinario di Linguistica generale all’Università Roma Tre. Fra i suoi libri recenti ricordiamo «Onomatopea e fonosimbolismo» (con L. Nobile, Carocci, 2016); per il Mulino ha pubblicato anche «La linguistica in pratica» (2014), «Parole di giornata» (con G. Moretti, 2015) e «Parlare l’italiano. Come usare meglio la nostra lingua» (nuova ed. 2017).