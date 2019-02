“La Luna Adesso”: il nuovo romanzo di Pierluigi Mele

Venerdì 8 febbraio, alle ore 19,00, presso l’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano, sarà presentato il nuovo romanzo di Pierluigi Mele, “La Luna Adesso”, pubblicato da Lupo Editore. Dialogano con l’autore:

Sandrina Schito, docente materie letterarie

Antonella Vasquez, neurologa

Cosimo Lupo, editore

Daniela Puzzovio, assessore istruzione scolastica

Saluto del Sindaco Ivan Stomeo

Pierluigi Mele, dopo il fortunato “Da qui tutto è lontano”, torna al romanzo con una storia intensa e coinvolgente. Approfondendo temi a lui cari, quali il tempo e la memoria, l’autore ci conduce stavolta lungo una storia, quella dell’Alzheimer, trattata con profonda discrezione. Il racconto sonda, infatti, i rapporti che legano i protagonisti del romanzo alla memoria. Perché la malattia ha questa forza: ci costringe a fare i conti con noi stessi. La scienza lo conferma: alla perdita della memoria, sopravvive una sorta di nocciolo dell’amore, in grado di resistere alla fine. La storia si snoda tra Porto Selvaggio, la Sicilia e l’Africa, attraverso flussi temporali e narrativi spontanei, che riportano ai salti della memoria “ammalata”.

L’autore

Pierluigi Mele è nato in Svizzera e vive nel Salento. Mette in scena spettacoli teatrali in armonia tra racconto e danza. Ha pubblicato i libri di poesia Lavare i fuochi (1995), Tramontalba (2003), Ho provato a non somigliarti (Lupo Editore, 2011) e il romanzo Da qui tutto è lontano (Lupo Editore, 2009).