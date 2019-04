"La Mafia dei Pasoli": il libro presentato a Martano

Milioni di euro guadagnati per anni in silenzio da Cosa nostra. Boss che riuscivano inspiegabilmente ad affittare tanti ettari di terreno nel Parco dei Nebrodi, in Sicilia, terrorizzando allevatori e agricoltori onesti, li lasciavano incolti e incassavano i contributi dell’Unione Europea attraverso “regolari” bonifici.

Un affare che si aggirerebbe, solo in Sicilia, in circa tre miliardi di euro negli ultimi 10 anni.

E nessuno vedeva o denunciava. Fino a quando in quei boschi meravigliosi e unici al mondo non è arrivato Giuseppe Antoci, che è riuscito a spazzare via la mafia dal Parco realizzando un protocollo di legalità che poi è diventato legge dello Stato ed oggi è applicato in tutta Italia. Cosa nostra aveva decretato la sua morte.

La notte tra il 17 e il 18 maggio 2016 Antoci è stato vittima di un attentato, dal quale è uscito illeso solo grazie all’auto blindata e all’intervento armato del Vice Questore Daniele Manganaro e degli uomini della sua scorta.

Alla presentazione interverranno le massime autorità istituzionali e militari della Provincia di Lecce.

Saremmo onorati della Vs presenza.

RingraziandoVi per la Cortese Attenzione, Porgiamo Cordiali Saluti.

Alieta Sciolti (Dirigente Scolastica IISS "S.Trinchese")

Francesco Vitto (Associazione L'Orizzonte)