"Dove tutto è a metà": incontro con l'autore Federico Zampaglione

Martedi 30 gennaio alle ore 19:00 presso l’Agriturismo Santa Chiara sito in Alezio Via Provinciale Alezio -Parabita, Associazione Medeur ente di formazione professionale della Regione Puglia, terrà la presentazione del libro “DOVE TUTTO È A METÀ” del noto cantautore Federico Zampaglione, leader del gruppo Tiromancino,scritto insieme a Giacomo Gensini scrittore e sceneggiatore.

Introdurranno l'evento il Dottor Antonio Cataldi imprenditore turistico nonché proprietario della Struttura “Santa Chiara” e il direttore di Medeur e organizzatore dell’evento Dottor Andrea Barone. L’incontro è realizzato in collaborazione con la Libreria Idrusa di Alessano e vedrà la partecipazione in qualità di interlocutore con gli autori, il dottor Tommaso Barone, speaker radiofonico di RadioRama.

“Si tratterà di un incontro che rientra nell'ambito di un ciclo di eventi che Medeur sta promuovendo nel suo territorio per divulgare la propria azione formativa e informativa avvalendosi della cultura come veicolo di promozione. Il libro in questione, rimanda ad un tema molto attuale che Medeur affronta ogni giorno, vale a dire quello dei giovani . In questo caso si parla di un incontro tra due generazioni differenti , in grado di unire realtà in teoria distanti , ma molto più vicine di quanto si pensi”.