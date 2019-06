Il “Modello Riace” di Mimmo Lucano al Fondo Verri

Sabato 22 dalle 18.00 e domenica 23 giugno 2019, dalle 18.00, al Fondo Verri il “Modello Riace” di Mimmo Lucano raccontato attraverso l’esperienza de “La Casa della Poetessa”.

“La casa della poetessa” di Riace, in Calabria - cuore del progetto di accoglienza di Mimmo Lucano - è la casa di Daniela Maggiulli e Kader Diabate, madre e figlio elettivi impegnati nel campo del sostegno all’accoglienza, nell’intercultura, la convivenza pacifica e l’amicizia fra i popoli.

“A Riace, un “posto senza tempo” si costruiscono legami tra culture diverse” racconta Daniela Maggiulli, insegnante di inglese pugliese in aspettativa e ferma sostenitrice del modello Riace, che ha contribuito a sostenere creando, nel borgo calabrese, “La casa della poetessa” insieme al suo figlio africano, il ventenne Kader.

“La mia casa è stata Riace…. Inizialmente affittai una casa poi ne acquistai tre adiacenti nel borgo per dedicarmi ad un progetto legato alla problematica familiare, ma non è stato possibile. In seguito ho deciso di dedicarmi all’aiuto del prossimo, a tutte le persone anziane presenti ai profughi e richiedenti asilo”.

La poetessa di Riace ha creato un orto sociale e un Laboratorio pluriculturale, dove ospitaed organizza attività per i bambini disagiati, per gli adulti immigrati e per i profughi. “Dopo aver condiviso con gli immigrati la disperazione di fondo ho trovato con loro – racconta Daniela Maggiulli - il coraggio di risalire, di costruire, laddove non c’era più nulla, nel senso di rapporti umani e relazioni, oltre che di opportunità”. Gli artisti che trovano ospitalità della Casa della poetessa si impegnano a diffondere il messaggio positivo e creativo delle diversità culturali e individuano nell’arte e nella cultura i veicoli privilegiati di promozione dei valori dell’amicizia e della pace fra i popoli. Con queste premesse, la Casa della poetessa si è mossa a ricercare e a mettere in connessione artisti di ogni campo dell’arte pubblica e ha già realizzato vari progetti.