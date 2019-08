Parabita: omaggio a Rocco Cataldi

In quella che era la casa del poeta parabitano Rocco Cataldi oggi B&B culturale Caricò approda il 2 agosto ore 20:30 la presentazione del libro "Taccuino introduttivo alla Letteratura salentina" di Raffaele Polo.

Il libro edito da Il Raggio Verde edizioni raccoglie e racconta di 37 poeti e scrittori salentini da Carmelo Bene a Don Tonino Bello passando per il poeta parabitano Rocco Cataldi, artista molto amato a Parabita e nel Salento, cui sarà dedicato un doveroso ricordo e omaggio. Dopo i saluti istituzionali introdurrà la serata Alessandro Gerbino responsabile della struttura e attivo operatore culturale, dialogherà con l'autore Giusy Agrosì. Seguirà un omaggio al poeta con la lettura di alcune sue liriche. Ingresso libero

Il libro

“Un repertorio straordinario, e prezioso, perché là stanno le nostre radici, che continuano ad ali- mentarci e a farci rifiorire con il nutrimento della cultura. Sia da storico letterario, sia da recensore di poeti e scrittori nell’attualità, Raffaele Polo usa sempre quella sua inconfondibile leggerezza dell’essere.”È quanto scrive in prefazione il direttore di Leccecronaca, Giuseppe Puppo, sul nuovo libro di Raffaele Polo che inaugura la collana “Taccuini”. Il suo “Taccuino introduttivo alla Lette- ratura salentina” , edito da Il Raggio Verde, nasce dall’esigenza come lo stesso autore rimarca di dimostrare, contrariamente a quanto si sente affermare, che il Salento è terra di poeti e di scrittori degni di nota e considerazione. “Eroi che hanno costruito, senza che nessuno se ne accorgesse, la Cultura salentina”. Rigorosamente in ordine alfabetico sono raccolti gli articoli, usciti su Lec- cecronaca, e che ricordano: Ernesto Alvino, don Tonino Bello, Carmelo Bene, Vittorio Bodini, Ennio Bonea, Enrico Bozzi, Salvatore Bruno, Erminio Giulio Caputo, Rocco Cataldi, Girolamo Comi, Franco Corlianò, Francescantonio D’Amelio, Ercole Ugo D’Andrea, Giuseppe De Dominicis, Nicola G. De Donno, Iacopo A. Ferrari e Antonio De Ferraris, Cosimo De Giorgi, Luigi De Santis, Rina Durante, Salvatore Imperiale, Oberdan Leone, Arturo Leva, Mario Marti, Cesare Monte, Vittorio Pagano, Raf- faele Pagliarulo, Vito Domenico Palumbo, Salvatore Paolo, Giovanni Polo, Raffaele Protopapa, Clau- dia Ruggeri, Maddalena Santoro, Michele Saponaro, Salvatore Toma, Donato Valli, Giulio Cesare Viola, Antonio Verri.

L’Autore

Laureato in Lettere e in Pedagogia, Raffaele Polo è giornalista e collabora con diverse testate tra cui il Nuovo Quotidiano di Puglia e Leccecronaca.it. Si occupa da sempre di scrittura, critica d’arte, poesia dialettale e teatro. Autore di numerosi libri in cui da sempre il Salento è luogo della me- moria e scenografia in cui far muovere i suoi personaggi tra Storia, mistero, realtà e immaginazione.

Tra le sue ultime pubblicazioni: “Altre Storie dal Salento”, Lupo editore; “Le Leccecronache”, “Edoardo e l’ultimo sogno”, QDB edizioni; “Le improbabili indagini dell’Ufficiale Rizzo”, Robin Edizioni.