SABATO 19 OTTOBRE - OPEN DAY della Protezione Civile di Aradeo in occasione della Settimana della Protezione Civile promossa dal Dipartimento Protezione Civile.

Per tutta la giornata, dalle 10.30 alle 20.00, si apriranno le porte dell' associazione a tutti i cittadini, curiosi e studenti. Sarà occasione per mostrare ai partecipanti le modalità di impiego, le criticità e le attrezzature in dotazione per affrontare le esigenze territoriali.

E’ stata ufficialmente istituita la “Settimana nazionale della Protezione Civile”, che si svolgerà ogni anno in corrispondenza del 13 ottobre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri, designata dall’Onu. Lo ha stabilito una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile scorso, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

L’iniziativa è volta in particolare alla diffusione sul territorio nazionale della conoscenza e della cultura di protezione civile, allo scopo di promuovere tra i cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione, nonché a favorire l’informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio, le buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione di protezione civile, soprattutto alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 1/2018.

L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile e dal Comune di Aradeo. Il Presidente della Protezione Civile di Aradeo e il Sindaco del Comune di Aradeo invitano tutta la cittadinanza a partecipare. Sabato 19 ottobre presso la nostra sede in via Scalfo 47 ad Aradeo.