Pinuccio a Poggiardoincontra presenta "Trumpadvisor"

Pinuccio, il noto e amato inviato di Striscia la Notizia, sarà venerdì 23 novembre, ore 20.00, all'Hoetl Tesoretto di Poggiardo, nell'ambito dell arassegna PoggiardoIncontra, organizzata dalla Pro Loco di Poggiardo, per presentare il suo ultimo libro “TrumpAdvisor”.



Un libro di satira su temi molto importanti riguardanti il nostro territorio, trattati con comicità e semplicità da Pinuccio durante un viaggio surreale tra Puglia e Calabria a bordo di una Fiat Ritmo, accompagnato dal suo migliore amico Sabino.



<> – è il suo tormentone, finché un giorno, dopo una telefonata inaspettata e dopo una serie di problemi che hanno coinvolto Pinuccio e Sabino, come quello piuttosto comune della disoccupazione, i due amici avranno occasione di fare da guida al Presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump (nel libro Donato), accompagnato da sua moglie Melania.



In questo racconto esilarante, i quattro protagonisti avranno modo di scoprire durante il viaggio le bellezze del nostro territorio ma anche l’incoerenza della zona e degli stessi abitanti. Incontreranno personaggi dello spettacolo e del mondo politico, conosceranno tradizioni e contraddizioni “sullo sfondo di caldi notti d’estate, tra improbabili incursioni caratterizzate da stereotipi Made in Puglia” (Citazione del libro TrumpAdvisor). Da questo volume si evince un’ironia che fa riflettere, su tematiche che coinvolgono tutti e non solo i volontari che danno voce a ciò che non va nel Paese.



Ingresso libero

e sconto per i presenti del 20% sulla cena presso il ristorante Tesoretto



Info

Pasquale De Santis

329.3173865