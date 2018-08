Pinuccio presenta il suo libro “Trumpadvisor”

Continuano gli eventi di Girodicorte del mese di agosto. Dopo l’appuntamento con il teatro della compagnia Alibi che ha portato in scena lo spettacolo “Muttura”, il 20 agosto è il turno di Pinuccio, youtuber e noto inviato del programma televisivo “Striscia la notizia”, che all’interno della rassegna presenterà il suo libro “TrumpAdvisor: Donald e Pinuccio in viaggio per il Sud Italia”.

L’autore dialogherà con i giovani speaker di Radioimmaginaria. Appuntamento a Taviano in via Giuseppe Garibaldi (nei pressi della chiesa di Santa Lucia), dalle ore 21.00.



Girodicorte è una rassegna culturale estiva voluta e realizzata dalle associazioni culturali “Vittorio Bachelet”, “La Piazza” e “Terre Bruciate”. Il progetto nasce dalla volontà delle associazioni organizzatrici di far rivivere le parti comuni delle case a corte, costruzioni abitative tipiche dei paesi del Salento, all’interno delle quali più case private affacciavano su un’unica corte: luogo di incontro, di condivisione, di fraternità e di familiarità.

Il progresso ha col tempo portato ad abbandonare queste costruzioni per privilegiare le cosiddette soluzioni abitative indipendenti, lontane dal contatto col prossimo e da qualsiasi forma di socialità.



Il libro. Il faccendiere Pinuccio, seguito dal fido Sabino, per la stagione estiva è impegnato nella promozione turistica. Clienti d’eccezione il presidente degli USA Donald Trump, che viene scambiato per il nuovo presidente della squadra di calcio dal sindaco di Bari, e la sua signora Melania.

A bordo dell’amata Fiat Ritmo i quattro scorrazzano per la Puglia, regione dalle mille bellezze e dalle numerose contraddizioni, dal Foggiano al Salento, dove si unirà alla comitiva la figlia del presidente, Ivanka. Incontreranno personaggi del mondo politico, Rosy Bindi, Di Battista, Emiliano, Alfano, Nichi Vendola, Salvini, del mondo dello spettacolo, Barbara d’Urso, Maria De Filippi, Al Bano, del giornalismo, Enrico Mentana, Marco Travaglio, e parteciperanno a sagre, feste religiose e cerimonie nuziali.

Un libro molto originale e divertente, un ottimo esempio della nuova scrittura comica e satirica che viene dalla sperimentazione sul web.



Pinuccio all'anagrafe è Alessio Giannone, nato a Bari nel 1979, laureato in legge, attore e regista. Con le sue improbabili telefonate ha conquistato il web e i principali programmi televisivi: i video delle sue telefonate sono spesso riproposti dai siti di informazione e trasmessi nei talk politici. È inviato di "Striscia la Notizia".