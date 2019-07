Possiamo ancora dirci europei? Nuovo incontro a Racale di filofollia

È ancora possibile oggi sostenere un’unione monetaria europea o sarebbe meglio orientarsi verso una Italexit? Crisi economica e populismo hanno degli elementi comuni? Possiamo ancora dirci “europei” o ci sentiamo “sovranisti” anti-europei?

Su questi argomenti si svilupperà il dibattito del prossimo incontro di “Filofollia. Sul filo della follia, tra arte e filosofia” in programma domani 30 luglio, alle ore 21.00 nella Corte del Palazzo D’Ippolito a Racale (via Immacolata, Corte I – Racale). INGRESSO LIBERO.



I cittadini discuteranno di “Sovranismo monetario e populismo politico” insieme ai docenti Guglielmo Forges Davanzati e Giorgio Colacchio dell’Università del Salento. A moderare sarà Carla Fabiani.



Nella suggestiva corte, nel cuore del centro storico di Racale, non solo pensieri, riflessioni e confronto. Ci saranno anche incursioni musicali del duo formato da Selenia Stoppa e Renato Carozza e l’aperitivo a cura di Miriam Rizzello.



“FILOFOLLIA”, fa parte del Festival delle Buone Pratiche di Racale. Città della Follia, ideato ed organizzato dal Comune di Racale, ed è un vero e proprio percorso filosofico portato avanti da InDisciplinati - eventi, cultura, spettacolo, Granelli di Sabbia ONLUS, Compagnia Témenos Recinti Teatrali, in collaborazione con Dialettica Filosofica e l’ Università del Salento (Corso di Laurea in Filosofia).



Il progetto “Racale città della follia” è vincitore dell’Avviso Pubblico triennale per le Attività Culturali della Regione Puglia (FSC 2014-2020 – “Patto per la Puglia”).