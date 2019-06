Premio Vigna d'Argento in Piazza Duomo a Lecce

Sabato 22 giugno (ore 21 - ingresso 10 euro - info e prevendite 3920731600) in Piazza Duomo a Lecce appuntamento con la cerimonia di consegna della settima edizione del "Premio Vigna D'Argento", organizzata dall’agenzia Ribalta con la direzione artistica di Pino Lagalle che condurrà la serata con Ilia D'Arpa.

Il Premio - disegnato da Francesco Palma e realizzato dal maestro Ugo Malecore (scomparso nel 2013 all'età di 92 anni, dopo aver formato, nella sua bottega leccese, generazioni di artigiani) - sarà assegnato a personalità dello spettacolo, delle istituzioni e della società civile che si sono distinte negli ultimi anni. A settembre si terrà a Roma un'edizione speciale del Premio, in collaborazione con l’Associazione Pugliesi nel Mondo, nella sala Aldo Moro della Camera dei deputati.