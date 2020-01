Avrà luogo martedì 21 gennaio 2020, alle ore 17:00, presso la sede del Centro di formazione EduVita di Lecce (via Principi di Savoia 16), la presentazione del volume "COME I PESCI NELL'ACQUA - Immersi nella disinformazione" di Mario Caligiuri (Università della Calabria).



La disinformazione manipola mercati, istituzioni e persone. È questa l’emergenza del XXI secolo e in molti ne siamo inconsapevoli. La sola risposta possibile sembra essere quella educativa, che viene invocata di fronte a qualsiasi fenomeno complesso: dalle fake news all’emergenza ambientale, dall’espansione delle mafie ai problemi di integrazione degli immigrati, dalla crisi economica ai pericoli dell’intelligenza artificiale.

Eppure l’istruzione non è per nulla al centro delle scelte politiche e del dibattito pubblico. In questo saggio, spiazzante e visionario, vengono collegati fili apparentemente dispersi: si riflette sull’importanza delle parole, sul ruolo del pedagogista come intellettuale, sulla rifondazione delle discipline dell’educazione attraverso lo studio delle neuroscienze, della genetica e dell’intelligence quali settori chiave per comprendere il presente e progettare il futuro.

Un testo di alto valore civile che invita a ripensare la società partendo dall’educazione.



Ne discutiamo con Mario Caligiuri, autore del libro, martedì 21 gennaio alle ore 17 presso EduVita (vicinanze Porta Napoli). Ingresso libero.