“Rilanciare il Sud”: l'evento firmato Lions Club

Il Lions Club Lecce Santa Croce, presieduto dall’Ing. Salvatore Calcagnile, unitamente al Lions Club Lecce Host, presieduto dal Dott. Raffaele Rampino ed al Lions Club Sallentum Universitas, presieduto dall’avv. Giovanni Montinaro, insieme con l’associazione socio culturale “Il Vaso di Pandora, presieduta dalla dott.ssa Severina Bergamo ed il patrocinio di Confassociazioni, Imprese di Puglia ed Amici dell’Olivo Secolare del Salento, martedì 19 novembre 2019 alle ore 18:30 presso Hilton Garden Inn a Lecce, organizzano un momento di riflessione sul futuro del nostro Paese, con particolare focus nel Sud Italia.

Mai come adesso, il nostro Paese è, o potrebbe essere, al centro del mondo globale e del mondo delle reti. Non bisogna attendere. E’ importante comprenderlo ed agire sapendo cosa fare e come farlo, al di là del pensare a se stessi ed ai propri egoismi. Anche perché il vero problema non sono mai le persone, ma gli snodi di sistema.

D’altra parte, quando la realtà è troppo complessa, la verità non può che essere semplice: è inutile comprendere tutte le variabili di un sistema a rete, dettagli importanti nello specifico ma inutili in senso generale.

Il segreto è uno solo: bisogna trovare l’essenza vera e comunicarla per ciò che è. Il tema è sempre lo stesso: comprendere la complessità e renderla pragmaticamente semplice perché l’unica e più importante moneta di scambio per il futuro è il tempo.

Dialogano il presidente nazionale di Confassociazioni Dott. Angelo Deiana con l’imprenditore Raffaele Cazzetta, modera il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Dott. Antonio Liguori.

Confassociazioni è arrivata a 469 associazioni in rappresentanza di oltre 800 mila professionisti, tra cui oltre 139 mila imprese (4,7 dipendenti medi). Per accompagnare questa crescita quantitativa, ha fatto importanti investimenti in capitale umano e si è dotata di una struttura manageriale di altissima qualità, fatta di competenze e, soprattutto, di una spinta instancabile nel perseguire gli obiettivi che si è data.

Angelo Deiana, Presidente di CONFASSOCIAZIONI e ANPIB, è considerato uno dei maggiori esperti di economia della conoscenza e dei servizi professionali in Italia. Manager di primari gruppi bancari nazionali e internazionali, docente universitario, è autore di numerose pubblicazioni in campo economico/finanziario, Fra le sue ultime opere, "Rilanciare l'Italia facendo cose semplici", GIacovelli Editori, "La rivoluzione perfetta", Mind Edizioni, “Il futuro delle associazioni professionali”, “Come fare soldi nei periodi di crisi”, “Il private insurance in pratica”, “Associazioni Professionali 2.0”, tutti pubblicati con il Gruppo 24 Ore.