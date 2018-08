La Notte dei Poeti a San Cataldo

Ultimi due appuntamenti per la stagione estiva di Taotor, progetto promosso da Astràgali Teatro in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati, finanziato dalla Regione Puglia, che rientra nelle iniziative dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.

In collaborazione con il Comune di Lecce, per la rassegna "Lecce, che spettacolo", martedì 28 e venerdì 31 agosto (ore 21 - ingresso libero) al Molo del Porto Adriano di San Cataldo si conclude il viaggio in quattro tappe de "La Notte dei poeti". La sesta edizione dell’iniziativa della compagnia salentina dedicata alla poesia è uno spazio per dare voce a molteplici esperienze di scritture poetiche, che sono presenti sul nostro territorio, in Italia e quest’anno anche con una finestra sulla poesia rumena.

La Notte dei poeti coglie la complessità della ricerca che si è sviluppata negli ultimi decenni e crea una possibilità di incontro tra chi scrive e chi va incontro alla scoperta della scrittura attraverso la lettura e l’ascolto. Elabora una risposta ad una necessità diffusa di conoscenza e di ascolto della poesia, a cui corrispondono occasioni limitate di confronto.



Martedì 28 agosto doppio appuntamento, anche nell'ambito del progetto "Legends on circular ruins", con "Oltre le storie" della poetessa rumena Iulia Pană con l'attrice del Teatro di Stato di Costanza e cantante Mirela Pană e il compositore e musicista Adrian Mihai e con "La Betissa" del poeta salentino Antonio Verri con l'attore e regista Fabio Tolledi e il pianista Mauro Tre. Iulia Pană è una famosa poetessa, artista visiva, giornalista e produttrice televisiva rumena. Nata nel 1965 a Costanza, antica città romana sulle rive del Mar Nero, si è laureata in Comunicazione all'Università Nazionale di Studi Politici e della Pubblica Amministrazione di Bucarest, e ha conseguito un Master in arti visive all'Università "Ovidio" nella città d'origine.