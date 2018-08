San Lorenzo sotto le stelle del Salento con Mtv Puglia

La notte di San Lorenzo le stelle dell'enologia di Puglia saranno protagoniste a Supersano, domani - venerdì 10 agosto - scenario della quarta ed ultima tappa pugliese di Calici di Stelle. Location d’eccezione Masseria Le Stanzie, tempio della cultura rurale ed enogastronomica di pregio nel cuore del Salento. A partire dalle 20.30 fino a poco dopo dopo la mezzanotte, un ricco programma accompagnerà i partecipanti in una indimenticabile notte di vino, musica e stelle.

Si parte con le oltre 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, protagoniste assolute della serata, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. In degustazione nelle isole d’assaggio soltanto Top Wines del Consorzio: etichette pluripremiate, rinomate in tutto il mondo, e rarità di pregio accompagnate dal racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

Per i più appassionati, il racconto continua nelle Degustazioni guidate, sempre a cura della FIS Puglia: quattro sessioni da 30 minuti, nel corso della serata, sul tema dei Rosati di Puglia e dei grandi autoctoni della nostra regione (Nero di Troia, Negroamaro e Primitivo nelle sue diverse declinazioni). In apertura di ogni sessione anche la degustazione guidata di un Extravergine, per imparare a conoscere e riconoscere le diverse cultivar del territorio, a cura di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia.

A seguire, il gioco “A prova di naso” metterà alla prova il talento da sommelier dei partecipanti, invitandoli ad abbinare i descrittori olfattivi ai relativi vitigni autoctoni pugliesi.

Ad accompagnare le degustazioni di vino, quest’anno per la prima volta anche le preparazioni a cura del Consorzio La Puglia è Servita, con una postazione nell’area Evo & Food a cura di un cuoco da un altro territorio: ospite a Supersano sarà Savino Di Bartolomeo, cuoco della Masseria Cimadomo di Corato. Inoltre, nell’isola degli Evo, a cura di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia, sarà possibile degustare e acquistare gli extravergine e i prodotti tipici di due eccellenze della zona, il Frantoio Santoro e l’Azienda Agricola Taurino.

Un’esperienza unica, pensata per i palati più raffinati, sarà la Cena di Calici di Stelle . Grandi tavoli conviviali, musica la suggestiva atmosfera delle Stanzie fanno da cornice all’incontro tra i Top Wines del Consorzio e la migliore gastronomia di Puglia, un esclusivo menù solo su prenotazione, ideato e preparato per l’occasione.

La proposta di Supersano si muove nel solco della fusione tra le più antiche tradizioni gastronomiche, con 6 portate che tracciano un sentiero ideale dal nord al sud della gastronomia pugliese, in un inedito quartetto tutto al femminile: al fianco delle cuoche delle Stanzie Fernanda Mita, Rosanna Mita, Luigina Pecoraro preparerà infatti Cinzia Piccarreta, della Bottega dell’Allegria di Corato (Ba).

Accompagna la cena una ricca carta degli Evo e dei Vini, con degustazione riservata ai soli ospiti della cena di tutti i Top Wines e una selezione di bianchi e rosati, a cura della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

Coronano il programma gli incontri tra vino e cultura nel Salotto del Libro, a cura di Eventi d’Autore, in collaborazione con la libreria Laterza di Bari: nella tappa di Supersano, Marcella Rizzo presenta il nuovo libro di Gabriella Genisi, La teoria di Camila, edito da Giulio Perrone Editore. Accompagnerà la serata la musica dal vivo della Birbantband, che spostandosi attraverso le diverse aree della masseria farà ballare gli ospiti per tutta la notte.

Schede tecniche dei Top Wines, carte dei vini e degli Evo, menù e programma completo di ogni serata sono sempre aggiornati sul sito mtvpuglia.it e anche attraverso la pratica App, insieme ai contatti e alla geolocalizzazione delle location, e ai link per le prenotazioni e la prevendita: un set di comodi strumenti, per avere Calici di Stelle sempre a portata di smartphone.

Calici di Stelle è un viaggio che dura tutto il giorno, con le proposte di itinerari di visita a cura di Eventi d’Autore. Nella tappa del 10 agosto, le guide accompagneranno i visitatori alla scoperta del sito archeologico delle Stanzie, un luogo simbolo della cultura e della civiltà salentina. La struttura è infatti di origine antichissima, antica statio romana situata al centro di un crocevia importante che congiunge l’Adriatico allo Ionio (i porti di Otranto e di Gallipoli) lungo l’antica “via dell’olio”. Ma le preziose ceramiche del V-VI secolo d.C., rinvenute nel sito circa un decennio fa, testimoniano l’esistenza nella zona di un piccolo villaggio di età romana, già dall’età tardo antica.

Ciliegina sulla torta di questa già ricchissima manifestazione è Calici di Stelle in Cantina, con l’apertura speciale, domani sera, di alcune delle aziende socie, per accogliere visitatori ed enoappassionati con un programma di attività collaterali. Da nord a sud della regione, partecipano a Calici di Stelle in Cantina: Mazzone a Ruvo di Puglia, nella zona di Castel del Monte. Amastuola a Crispiano, Tenute Emera a Lizzano, Felline a Manduria nelle Terre del Primitivo. In Salento, a Depressa di Tricase, aperta la cantina Castel di Salve.

Calici di Stelle è inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”, Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.