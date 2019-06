"Se tu fossi una brava ragazza" di Osvaldo Piliego

Domenica 16 giugno (ore 19:30 - ingresso libero) il foyer dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce ospita, in anteprima, la presentazione di "Se tu fossi una brava ragazza", il nuovo romanzo di Osvaldo Piliego in uscita per Manni Editori.

Dialogheranno con l'autore la scrittrice Elisabetta Liguori e Dario Goffredo. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe Semeraro. Giovedì 20 giugno (ore 21 - ingresso libero) alle Officine Culturali Ergot di Lecce presentazione "musicale". L'autore sarà affiancato, infatti, dal cantautore Massimo Donno e dalla cantante Serena Spedicato che proporranno alcune delle canzoni presenti nel romanzo.



A una spanna da me, occhi negli occhi, sento la flessione del tuo petto, il battito accelerato, il respiro affannato dalla danza, la mia mano ti cinge il fianco, l’acqua straborda sui fornelli, il gatto sbadiglia, il sugo sta bruciando, è tutto perfetto. Marco ha quarant'anni, e ha deciso di prendere le distanze da tutto, dalla famiglia, dalle donne, dagli amici. Conduce una vita silenziosa, divisa tra la mania per i vinili dei cantautori italiani e il lavoro di ausiliario del traffico. L'unico legame con il mondo è il bar, quello del caffè la mattina, quello della birra la sera. E se nel primo incontra Lidia, timida, solare, dolce, nel secondo incappa in Aspra, che come un meteorite spazza via tutto, lo travolge con i suoi tormenti e la sua passione, lo restituisce alla vita – e gli toglie ogni centro. Ma in questo percorso di allontanamento da sé, di ricerca di un equilibrio nuovo, Marco scopre nuovi porti, e approda a una serenità che, alla fine, è quella più pura cui ha sempre teso.



Osvaldo Piliego è nato nel 1978, vive a Lecce. Operatore culturale, è tra i fondatori di CoolClub, agenzia di comunicazione e organizzazione di eventi. Per anni ha scritto di musica su varie testate. Ha pubblicato i romanzi Fino alla fine del giorno nel 2011 e La città verticale nel 2015, entrambi per Lupo Editore, e un racconto nell'antologia Inchiostro di Puglia (Caracò 2015).