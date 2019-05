La sinistra finisce? A Martano Itaca ne discute con Egidio Zacheo

Seconda tappa del viaggio di informazione - e formazione - dell'associazione culturale teatrale Itaca Min Fars Hus tra Attualità Politica e Analisi dei Classici.

Dopo il primo incontro del 30 aprile con Paolo Protopapa (Democratizzare la Democrazia), mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 19 al Centro tò Kalòn di Martano (Lecce), in via Marconi 28, Itaca incontra il professor Egidio Zacheo, docente di Scienza Politica dell'Università del Salento, più volte sindaco di Campi Salentina, intellettuale da sempre impegnato sul fronte democratico, per parlare del presente e del futuro della Sinistra italiana.



È ancora POSSIBILE? È finita? O, semplicemente, FINISCE (senza punto interrogativo, come sceglie di fare l'Autore nel titolo del suo ultimo libro, edito da Esperidi)? Previsione solo apparentemente catastrofica, che, in realtà, manifesta un grande bisogno di nuova solidarietà sociale, prima ancora che politica.

È vero che la democrazia vive, non solo in Italia, un momento di grave malessere, sintomo e conseguenza di una latitanza della Sinistra, che sembra non lottare più per la giustizia sociale, ma è anche vero che solo affondando il dito nella piaga si può sperare di individuare l'origine del male e cercare di rivitalizzare un organismo che non è mai morto e non intende morire.

E allora, con l'Autore, pur di fronte ad una Sinistra smarrita, possiamo dire e dirci che "qualcosa è sempre possibile fare" per la sua rinascita.

A patto di cominciare da subito e di attrezzarsi per i tempi lunghi, delineando un percorso di educazione e ri-educazione, di in-formazione e formazione. Come volevasi dimostrare, e come noi abbiamo ricominciato a fare, consapevoli che senza cultura non c'è Sinistra senza Sinistra non c'è autentico dibattito democratico.



Vi aspettiamo MERCOLEDÌ 15 MAGGIO alle ore 19.00 a tò Kalòn, Martano, via Marconi 28, per conversare con il prof. Egidio Zacheo e per un'ulteriore occasione di crescita collettiva e di scambio di esperienze. Coordina: Anna Stomeo.



Il terzo incontro a tò Kalòn sulle parole della politica, "Libertà e Bisogno: la sfida dell'uguaglianza - Conversazione con Paolo Protopapa", si terrà mercoledì 29 maggio alle ore 19.