Social Karma: workshop a cura di Carlo Infante

Giovedì 27 giugno (ore 18 - ingresso gratuito fino a esaurimento posti) alle Officine Cantelmo di Lecce con il workshop "Social Karma" proseguono le attività di MYA - Manage Your Arts.

Il brainstorming, a cura di Carlo Infante, sarà incentrato sulla progettazione partecipata di uno strumento di gestione efficace e innovativo degli eventi culturali approdo finale del progetto vincitore del bando Innolabs della Regione Puglia, realizzato e promosso da una rete di imprese culturali e creative (Teatro Koreja, Officine Cantelmo, BassCulture, CoolClub), dal laboratorio di ricerca Corelab dell’Università del Salento, in collaborazione con il Distretto Produttivo Puglia Creativa.

Al termine del workshop Infante, esperto di innovazione e performing media, già fondatore di Urban Experience (urbanexperience.it), accompagnerà i partecipanti in un “walkabout", un dibattito peripatetico alla scoperta dei vicoli e dei rioni del centro storico di Lecce. L’appuntamento è ospitato all’interno del calendario de Il Teatro dei Luoghi Fest 2019 & Fineterra, un progetto di Teatro Koreja che proporrà per tutta l'estate, tra il Salento e l'Albania, spettacoli, prime nazionali, progetti di comunità, performance site specific, multimedia e incontri.



Il walkabout è un format di performing media, concepito come una “palestra di cittadinanza attiva” in cui si conversa di fianco mentre ci si guarda intorno, apprendendo dappertutto per attivare dei laboratori dello sguardo partecipato, esplorazioni psicogeografiche ed esercizi di intelligenza connettiva. Uno degli aspetti cardine della progettazione di MYA - Manage Your Arts riguarda, infatti, l’Audience Engagement, inteso non solo come promozione dei consumi culturali, ma come coinvolgimento attivo degli spettatori-cittadini in contesti relazionali che qualifichino il loro ruolo di prosumer: i produttori-consumatori di senso partecipato. Tra le soluzioni rilevate c’è quella del “sentiment analysis” tesa ad elaborare le parole chiave correlate alla percezione degli eventi culturali, per estrarre (sia attraverso l’uso di hashtag profilati e interazioni sui social media sia in altre forme di feedback) non solo opinioni (“opinion mining”) ma orientare linee d’indirizzo sulle strategie d’innovazione culturale.