La storia tra arte e fede ad Acaya

Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di partecipare alla salvaguardia, valorizzazione del patrimonio culturale, di contribuire al suo arricchimento e di condividere la Conoscenza. Perseguendo tale Obiettivo, APSEC Lecce, ASSA Acaya, Ass. Italoellenica di Lecce con il Club per l’UNESCO di Bisceglie e le sedi Biscegliesi, SOMS “Roma Intangibile” di Bisceglie e Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali, hanno organizzato una Giornata di studio LA STORIA TRA ARTE E FEDE 2, per domenica 6 ottobre, presso il Castello di Acaya e in Lecce presso il Museo Faggiano e la Tipografia del Commercio.

La Giornata servirà non solamente per potenziare e favorire lo scambio e il dialogo in ambito Scienza, Educazione, Cultura tra Forze associative di due Citta, ma tenta di costruire e creare vincoli sempre piu stretti e significativi fra i luoghi della cultura e i loro territori, le comunità e le genti che essi rappresentano.

Partendo dal territorio, si pone un’ampia riflessione che indaga sulle tracce del passato comune, sulle tradizioni condivise, su scambi e contaminazioni, su storie di personalità o comunità che in un passato hanno abitato i luoghi, su racconti e visioni di chi il territorio lo vede dal di fuori o con occhi diversi.

Si parte alle ore 9:30 da Acaya frazione di Vernole, con un Convegno presso il Castello. Dopo la Cerimonia d’apertura a cura dei Presidenti Pompeo Maritati - APSEC Lecce, Antonio Carlino - ASSA e Pina Catino Club per l’UNESCO di Bisceglie, interverranno lo storico Nicolantonio Logoluso, sulla CIRCOLAZIONE MONETARIA NEL MEDIOEVO TEMPLARE NEL SUD ITALIA; lo scrittore Maurizio Nocera Il cASTELLO DI ACAIA E IL RUOLO DELLE FORTificazioni NEL SALENTO.

La Giornata di studio prosegue a Lecce nella Terra dei Templari presso il Museo Archeologico Faggiano, antica Domus Templare ricca di Testimonianze scolpite su materiale lapideo, Presentazioni del Direttore Luciano Faggiano. Nell’Aula a primo piano, per la prima volta ospiterà in Forma Privata, la CERIMONIA DI VESTIZIONE di UN CAVALIERE TEMPLARE CRISTIANO impartito dal Gran Priore Internazionale della Confraternita Internazionale di volontariato Cavalieri Templari Cristiani “ Jacques de Molay” POVERI CAVALIERI DI CRISTO, fr Massimo Civale.

Il viaggio scientifico prosegue nella Tipografia del Commercio nata nel 1926, Direttore Alberto Buttazzo che interverrà sulla Storia del luogo, a seguire il Chimico prof. Graziano Leuci , socio del Club per l’UNESCO di Bisceglie, tratterà il tema “INCHIOSTRI un Patrimonio culturale” per agire l’anno internazionale 2019 UNESCO della Tavola Periodica degli Elementi Chimici. In Esposizione si potranno ammirare LIBRI di Gran Pregio( Coll. Privata).

La Giornata gode del Patrocinio Regione Puglia Presidente del Consiglio, Città di Bisceglie, Lecce, Vernole, Sua Eminenza il Card. Josè Saraiva Martins, Confraternita Internazionale POVERI CAVALIERI DI CRISTO, SOMS regionale per la Puglia.