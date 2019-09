“Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla”: il libro di Valentina Perrone

Giovedì 12 settembre 2019 alle ore 19.00, l’oasi verde del Parco San Lorenzo (Via B. Croce) a Lizzanello ospiterà la presentazione del libro di Valentina Perrone : “ Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla ” ( Edizioni Esperidi 2015, collana W.A.F. ).

Sarà Francesca Pastore, giornalista ed assistente sociale a dialogare con l’autrice. L’evento gode del patrocinio del comune di Lizzanello.

Il volume . “Una donna prende un caffè e aspetta. In Salento, d’estate, lo mescola a volte col ghiaccio e il latte di mandorla, così il gusto amaro magicamente si annulla, la freschezza è piacevole. Poi la dolcezza prende vita e si fa assaporare”.

Negli undici racconti contenuti nel volume, la penna lieve ma incisiva dell’autrice traccia percorsi di vita di donne coraggiose che si imbattono nel dolore e nella prova ma che, unicamente grazie al loro coraggio, riescono a rinascere e continuare a vivere e a viversi. Le donne, qui narrate come in un diario dall’eterno presente, sono persone comuni e “normali”, dipinte tra i luoghi del Salento cari all’autrice, dedite alla loro quotidianità fatta di casa, amori, lavoro e soprattutto di caffè.

Le storie nascono, crescono e si evolvono così come le protagoniste, tutte con lo stesso nome e cognome: Donna e Coraggio. (Disegno di copertina di Enrica Ciurli).

L’autrice . Valentina Perrone, salentina, è scrittrice e giornalista, collabora con il Nuovo Quotidiano di Puglia. Nel 2015 ha pubblicato il suo fortunato libro d’esordio, “Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla”, a cui ha fatto seguito nel 2017 il romanzo “Memorie di Negroamaro”, pubblicati entrambi per Edizioni Esperidi.