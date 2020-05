Al via le prime due video "lezioni" della scuola per restare

Mercoledì 13 maggio alle ore 19e33 inaugureremo ufficialmente le “video lezioni” della Scuola per Restare.



Il primo incontro civico culturale sarà affidato a Laura Pavia architetta, docente, cittadina attiva.



Laura Pavia si occupa principalmente di progettazione architettonica e rigenerazione urbana e nel suo intervento ci illustrerà alcuni dei suoi progetti. Fra i più recenti: “Rigenerare a Sud, Rigenerare il Sud”, un ciclo di seminari online di cui cura la direzione scientifica e il coordinamento con Ina Macaione, organizzato dal Laboratorio di Fenomenologia dell’Architettura dell’Università della Basilicata.

Il titolo del programma di seminari e incontri sta a indicare con chiarezza una precisa strategia: senza un protagonismo partecipato dei cittadini che vivono nel Meridione d’Italia oggi più che mai è complicato, se non impossibile, un percorso di rigenerazione del territorio locale.



Laura Pavia è dottoressa di ricerca, docente a contratto temporaneo e membro del Nature-City LAB presso il DiCEM di Matera (UniBAS). È autrice di pubblicazioni nazionali e internazionali, tra cui il testo “Architetture clandestine. Viaggi nelle 131 città-natura della Basilicata”, scritto con altri autori e a cura di Armando Sichenze (Ed. Giannatelli, 2017). Nel 2008 fonda il proprio studio di architettura ATELIER 31 | laura pavia.



Breve video di Architetture clandestine:

https://www.facebook.com/edizionigiannatelli/videos/2806567986088473/



Per seguire il video incontro su piattaforma zoom richiedete il “link per accedere alla classe online” inviando una mail a scatoladilatta2014@gmail.com o contattando la pagina di “A scuola per restare”.



POSTI LIMITATI per garantire un “clima conviviale di ascolto e com-partecipazione”.



L’incontro durerà 40 minuti dalle 19e33 alle 20e13. Si richiede puntualità “in classe”.