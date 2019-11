Wulf Dorn al festival Lecceingiallo

Il maestro del thriller psicologico Wulf Dorn ha scelto il Festival Letterario LecceinGiallo per la sua prima presentazione in terra di Puglia.

Lo scrittore bavarese, campione di vendite e amatissimo dai giovani, incontrerà la mattina di venerdì 29 novembre gli studenti del Liceo Palmieri. In serata sarà invece al Convitto Palmieri, in Piazzetta Carducci a Lecce, per parlare del suo nuovo romanzo "Presenza oscura", edizioni Corbaccio.

A conoscere meglio l'affascinante mondo letterario di Dorn ci aiuterà la giornalista esperta di noir Cristina Marra, con l'ausilio dal traduttore Ralf Gabelmann.

La presentazione avrà inizio alle 18.30 e verrà accompagnata dalle note jazz dell'Arrival Trio. Al termine il firmacopie dell'autore, seguito da un rinfresco offerto dalla gelateria Crem di Lecce e dalla Cantina DuePalme.

L'evento è organizzato come sempre in collaborazione con il Polo Museale di Lecce e il Teatro Pubblico Pugliese e patrocinato da Regione Puglia, Provincia e città di Lecce.L'ingresso è gratuito.