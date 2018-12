African Party a La Nuova Ferramenta di Lecce

Arci Lecce presenta una grande festa dedicata all'accoglienza e all'integrazione.

L'African Party sbarca in Salento con una tappa speciale venerdì 7 dicembre, ore 22.00, presso il circolo Arci La Nuova Ferramenta di Lecce. Un show tutto da ballare nel segno dell'afrobeat, che vedrà tra gli ospiti Mama Marjas, regina della black music in Italia, da sempre con la sua voce impegnata nel sensibilizzare su temi quali l’ambiente, l’integrazione e la promozione di una società multiculturale.

L’African Party nasce da un’idea di Don Ciccio, pioniere della musica black, fondatore dell’etichetta Love University Records, nonché dj ufficiale di Mama Marjas, realizzato per la prima volta a Taranto nel 2014 come una grande festa in grado di unire ragazzi italiani e stranieri.

Oltre a Mama Marjas e al producer Don Ciccio, durante l’African Party Tour 2018 saranno tanti gli artisti a salire sul palco: Marem (Dancer/Italia), Congo (Dj/Italia), Chart Starboy (Mc/Gambia), Les Enfants Benis d’Afrique (Dancer Crew/Costa d’Avorio).

Lo show è realizzato con il sostegno del Mibact e di Siae, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, promosso dal Comitato Regionale Arci Puglia in collaborazione con Officine Stand by di Santeramo in Colle.

*ingresso gratuito con tessera Arci 2018/2019