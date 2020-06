Big Mama e Federico Scavo al Praja di Gallipoli

L'estate 2020 è iniziata ed è tutta da vivere alla Praja di Gallipoli (LE), discoteca simbolo del divertimento in Salento e non solo. Dopo il successo dell'inaugurazione del 19 e 20 giugno, venerdì 26 giugno ecco il party BigMama, dedicato al divertimento più puro e alle sonorità hip hop, reggaeton ed r'n'b. Sabato 27 giugno invece l'ospite d'onore alla Praja è Federico Scavo, scatenato dj producer toscano che fa ballare il mondo da tempo grazie ad un sound unico e a successi assoluti come "Strump".

Per una cena spettacolo piena di musica, canzoni e divertimento prima dei party scatenati alla Praja l'idea giusta è scegliere Soqquadro. Qu il 26 giugno, come ogni venerdì dell'estate 2020, va in scena "All You Can Meat", un evento tutto da vivere e gustare a soli 10 euro (dettagli nell'evento Facebook qui sotto). mentre sabato 20 per "Notti Magiche" lo show è quello di Tekemaya, un viaggio musicale tra i più grandi successi della musica italiana.

Riassumendo, in Puglia si balla, grazie a Musicaeparole, società che da circa vent'anni è leader nell'intrattenimento. Il divertimento è parte integrante della filiera del turismo, soprattutto in Puglia ed è quindi davvero una bella notizia. "Ringrazio davvero il Presidente Michele Emiliano e l'Assessore al Turismo Loredana Capone. Grazie al lavoro al lavoro che abbiamo fatto insieme da oggi è possibile tornare a ballare e divertirsi in discoteca in sicurezza", spiega Francesco Susca di Musicaeparole.

Praja - Gallipoli (LE)

Lungomare Lido San Giovanni info 348 629 7999

Soqquadro - Gallipoli (LE)

Lungomare Lido San Giovanni info 392 242 6650

I party Musicaeparole a Gallipoli (eventi Facebook)

26/6 BigMama @ Praja - Gallipoli (LE)

27/6 Federico Scavo @ Praja - Gallipoli (LE)

26/6 All You Can Meat @ Soqquadro - Gallipoli (LE)

27/6 Soqquadro | Notti Magiche • la Cena Spettacolo