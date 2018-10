Quando la semplicità della cucina ispirata ad antichi sapori, arricchita da piatti innovativi, si sposa con il sound d’avanguardia dei dj più apprezzati in Puglia, non può che nascere un happening di successo.

Sunday Hours, il nuovissimo appuntamento dell’Imperial di Pisignano, cavalca l’onda lunga di una vecchia moda ritornata prepotentemente in auge che, di recente, ripartendo da Milano, ha riconquistato tutto il Paese: l’aperitivo prolungato della domenica. I più esperti lo chiamano Seven eleven o Seven twelve, un nome in codice per indicare il cocktail che inizia alle sette del pomeriggio e va avanti fino alle undici o alle dodici di sera. Consolle con dj, buffet, drink, rappresentano la formula base per questo momento di relax.

All’Imperial, dove l’antico convive con il postmoderno, nella splendida cornice di Piazza Firenze, ai piedi di vecchi palazzi e di lampioni pastorali, tra fascino e storia, la domenica vuol essere un’oasi di charme, e l’aperitivo un rituale.