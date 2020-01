Escursione a Calimera: bosco e museo di storia naturale

Con questa affascinante escursione scopriremo alcuni dei tesori nascosti della nostra penisola salentina, visiteremo Calimera, splendido borgo della Grecia Salentina, escploreremo il Bosco la Mandra nell'entroterra e sopratutto visiteremo il Museo di Storia Naturale del Salento.

Il percorso pertirà da Calimera dove visiteremo la Casa Museo della civiltà e della cultura grika. Da qui partirà il nostro trekking che ci porterà lungo il Sentiero di San Vito, che ci conduce all'omonima chiesetta rurale, visitata l'incantevole chiesetta ci spingeremo ad esplorare il Bosco la Mandra, dove potremmo praticare attività sportiva lungo un sentiero attrezzato.

Da qui arriveremo al Museo di Storia Naturale del Salento, dove visiteremo il Vivarium ed il Parco Faunistico, all'interno le diverse sezioni come Astronomia, Botanica, Embriologia e Teratologia, Geologia, Malacologia e biologia marina, Mineralogia e visiteremo i dipartimenti Dipartimenti di Entomologia, Erpetologia, Ornitologia e Paleontologia.

Potremo ammirare diversi reperti e ricostruzioni che ci porteranno in un viaggio fantastico alla scoperta delle nostre origini, passando per l'Era Glaciale di cui potremmo ammirare i protagonisti in scala naturale e visionare i reperti paleontologici.

Conclusa questa splendida avventura nel passato, ripartiremo con un trekking passando per Masseria San Biagio, dove visiteremo questa splendida masseria rurale, una cripta e fare un esperienza didattica o fare una delle attività proposte come il percorso degli odori, la cripta, il museo e lo zoo.

Da qui ripartiremo per un trekking nelle campagne lungo il Sentiero dell'Ulivo che ci riporterà a Calimera dove rientreremo al punto di ritrovo ed avrà fine la nostra escursione.



🕓 Programma e Luoghi di Interesse 📌

Ore 10:00 Incontro dei partecipanti al punto di ritrovo

Ore 10:30 Partenza escursione

►CALIMERA

►Visita Guidata

- Il Museo della civiltà e della cultura Grika

- La Chiesa di San Vito

►Trekking

►Il Sentiero dei Carbonai

►Parco Naturale e Bosco La Mandra

►Visita Guidata

►Il Museo di Storia Naturale:

-- Il Vivarium

-- Il Parco Faunistico

- Pranzo al sacco al museo

►Trekking

- Masseria San Biagio

- Cripta di San Biagio

►Il Domen Placa

- Trekking sul sentiero dell'Ulivo

Ore 17:30 Fine escursione e rientro al punto d’incontro



DETTAGLI ESCURSIONISTICI🔍

►Durata: 🕒6h/8h (Giornata Intera)

►Lunghezza percorso:🚩12 Km (Giornata Intera)

►Difficoltà: 🚦Semplice👍

►Livello: 📶T (Turistica) / E (Escursionistica)

►Tipologia fondo: sterrato 70%, misto 20%, strade vicinali 10%.

►Punto di ritrovo 📌: Piazza del Sole, 73021 Calimera, LE

►Come Raggiungerci📍: https://goo.gl/maps/gdekVmuieVJ7on3W7



ATTREZZATURE ESCURSIONISTICHE 🛠

►Cosa portare: zaino🎒, borraccia acqua 07-1l, pranzo al sacco 🥪🥤,cibi e bevande energetiche, frutta secca🌰, barrette energetiche.

►Abbigliamento consigliato: abbigliamento escursionistico adatto alla stagione, maglietta cotone👕, pantaloni da trekking👖, scarpe da trekking 👟, felpa/pile, giacca trekking anti-acqua🌧/anti-vento💨,cappellino.

►Attrezzature consigliate 🛠: Kit Escursionismo bussola/gps📱, macchina fotografica📷, fischietto segnalatore.

►Attrezzature da escursionismo a noleggio:

►Kit Escursionismo (bastoni/stick da Hiking/Trekking/Nordic Walking, caschetti da escursionismo, torce/led, luci frontali, kit sopravvivenza)



INFORMAZIONI TECNICHE🔎

►Attività: Trekking, Educazione Ambientale

►Come ci muoviamo: camminando a piedi🚶👣 con pause.

►Famiglie con bimbi e ragazzi: 8-16 anni 👨👩👧👦

►Amici a quattro zampe: Si 🐶 con guinzaglio🐕



QUOTE DI PARTECIPAZIONE🎟(a persona):

🎫20,00 💶Quota adulti+Ingresso Museo & Parco Faunistico

🎫17,00 💶Quota minori+Ingresso Museo,Parco e Terrario

🎫10,00 💶Quota normale adulti (senza ingresso museo)

🎫16,00 💶Quota Abbonati 2019/20

🎫15,00 💶Quota Ragazzi 8-14 anni

🎫5,00 💶Noleggio Attrezzature*

*La quota verrà versata il giorno stesso dell'escursione prima della partenza al responsabile di Naturalmente Salento o alla Guida. **Gli abbonati dovranno presentare la Tessera Abbonamento alla Stagione Escursionistica 2019/20.



LA QUOTA INCLUDE🎟

►Escursione Guidata🚶💁‍♂️

►Guida Ambientale Escursionistica (A.i.g.a.e)👲🏻

►Trekking & Attività Guidate🚶

►Guida Turistica (Regione Puglia)💁‍♂️

►Visita Guidata

►Ecologo e Biologo 👩‍🌾

►Laboratorio Naturalistico

►Educazione Ambientale

►Accompagnatore 💁‍♂️

►Attrezzature escursionistiche

►Assicurazione 🚑



