Escursione al Parco naturale di Porto Selvaggio sul sentiero Neanderthal

Con questa affascinante Escursione Naturalistica esploreremo il Parco Naturale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, uno dei luoghi più suggestivi di tutto il Salento. Faremo Trekking lungo il Sentiero dei Neanderthal prima e il Sentiero dei Sapiens poi.

Cammineremo attraverso un percorso naturalistico che si adagia lungo la costa ionica del Salento, caratterizzato da alte e panoramiche falesie, fresche pinete e macchia mediterranea che lambisce il mare, grotte marine e sorgenti che si gettano nel mare che ospita una importantissima biodiversità marina. Faremo Trekking, Laboratori di Educazione Ambientale e passeggeremo nella macchia mediterranea, immersi nei profumi intensi di erbe aromatiche, faremo un salto nella preistoria tra grotte e insediamenti rupestri.

Partiremo da Santa Caterina entrando nel Parco Naturale di Porto Selvaggio, visiteremo la Grotta di Capelvenere di incredibile valore paleontologico. Visiteremo Torre dell’Alto con il panorama d’incanto sulla baia. Percorreremo il Sentiero del Bronzo ed entrando nel cuore del parco percorrendo le antiche scale che ci porteranno alla Baia di Porto Selvaggio.

Qui faremo pranzo al sacco e un piccolo laboratorio naturalistico. Ripartiremo con un Trekking lungo il Sentiero dei Neanderthals, che si snoda lungo la costa alta dove si aprono una serie di grotte. Visiteremo Grotta del Cavallo anche questa di immenso valore paleontologico e antropologico e poi la Baia Uluzzo con la sua torre costiera, sul Sentiero dei Sapiens, dove visiteremo l'importantissima Grotta Uluzzo, per poi salire sulla rupe e visitare anche la Torre Uluzzo, dove potremo godere del panorama mozzafiato sul Parco Naturale.

Sosta relax e breve ristoro al Fico d'India. Ripartiremo con un Trekking lungo il Sentiero nella Pineta e poi lungo il Sentiero delle Orchidee, per rientrare nella baia di Porto Selvaggio dal sentiero principale immerso nella più verde e rigoliosa macchia mediterranea. Da qui rientrando ultima sosta al Panoramio dedicato a Renata Fonte e trekking di rientro lungo il Sentiero delle Ossa che ci porterà al punto di partenza dove finiremo la nostra escursione.



🕓 Programma e Luoghi di Interesse 📌

Ore 10:00 Incontro dei partecipanti al punto di ritrovo

Ore 10:30 Partenza escursione nel Parco Naturale

►Trekking

►Grotta di Capelvenere

►Il Sentiero dei Nenderthal

►Torre dell'Alto

- Il Sentiero Torre dell’Alto

- Villa Tafuri

- La scalinata

►Baia di Porto Selvaggio

- Pranzo al sacco

►Trekking

- Trekking nel Parco naturale di Porto Selvaggio

►Il Sentiero dei Sapiens

►La Grotta del Cavallo

►Laboratorio Naturalistico: Paleontologia del Salento

- Trekking Baia di Uluzzo

►La Grotta Uluzzo

- Torre Uluzzo

►Trekking

- Trekking nel Parco naturale di Porto Selvaggio

- Il Sentiero della Pineta

- Il Sentiero delle Orchidee

►Trekking

- Trekking di rientro

-Il Sentiero delle Ossa

Ore 18:30 Fine escursione e rientro al punto di ritrovo

⚠️Il programma potrà subire variazioni a giudizio della Guida Ambientale Escursionistica per motivi tecnici di sicurezza e metereologici.



DETTAGLI ESCURSIONISTICI🔍

►Durata: 🕒6h/8h (Giornata Intera)

►Lunghezza percorso:🚩12 Km (Giornata Intera)

►Difficoltà: 🚦Semplice👍

►Livello: 📶T (Turistica) / E (Escursionistica)

►Tipologia fondo: sterrato 70%, misto 15%,roccia 15%.

►Punto di ritrovo 📌: Santa Caterina, Via Cantù 109, Parco Naturale di Porto Selvaggio

►Come raggiungerci 📍:https://goo.gl/maps/ZNRE5osnkD32



ATTREZZATURE 🛠

►Cosa portare: zaino🎒, borraccia acqua 07-1l, pranzo al sacco 🥪🥤 (cibi e bevande energetiche, frutta secca🌰, barrette energetiche🍫).

►Abbigliamento consigliato: abbigliamento escursionistico adatto alla stagione, maglietta cotone👕, pantaloni da trekking👖, scarpe da trekking 👟, felpa/pile, giacca trekking anti-acqua🌧/anti-vento💨,cappellino.

►Attrezzature consigliate 🛠: Kit Escursionismo bussola/gps📱, macchina fotografica📷, fischietto segnalatore.

►Attrezzature da escursionismo a noleggio:

-Kit Escursionismo (bastoni/stick da Trekking/Nordic Walking, caschetti da escursionismo, torce/led, luci frontali, kit sopravvivenza)

-Kit Speleologia (caschetti speleo, luci frontali, imbraghi, corde, moschettoni, strumenti discesa e salita, sistemi di sicurezza)



INFORMAZIONI🔎

►Attività: Trekking, Educazione Ambientale

►Come ci muoviamo: camminando a piedi🚶👣 con pause.

►Famiglie con bimbi e ragazzi: 8-16 anni 👨👩👧👦

►Amici a quattro zampe: Si 🐶 con guinzaglio🐕



QUOTE DI PARTECIPAZIONE🎟 (a persona)

🎟10,00 💶 adulti

🎟7,00 💶 abbonati 2019

🎟5,00 💶 bimbi/ragazzi

🎟5,00 💶 noleggio attrezzature



LA QUOTA INCLUDE🎟

►Escursione Guidata🚶💁‍♂️

►Guida Ambientale Escursionistica (A.i.g.a.e)👲🏻

►Trekking & Attività Guidate🚶

►Guida Turistica (Regione Puglia)💁‍♂️

►Visita Guidata

►Ecologo e Biologo 👩‍🌾

►Laboratorio Naturalistico

►Educazione Ambientale

►Accompagnatore 💁‍♂️

►Attrezzature escursionistiche

►Assicurazione 🚑



ℹ️INFO & PRENOTAZIONI🎟

Per informazioni, dettagli e prenotazioni contattare:

📲Tel/WhatsApp: 338 7799477 (Francesco)



☑️Per prenotare ed iscriversi on line all'escursione compilare il Modulo di Adesione Escursioni in Calendario al seguente link:

➡️ https://goo.gl/forms/X0Nz2xv7O9wgJX912

►Compila il modulo con i dati richiesti, scegli le escursioni e le attività in calendario, le attrezzature e i servizi a disposizione, una volta completata la registrazione, riceverai automaticamente sulla tua mail la ricevuta (Voucher) di avvenuta iscrizione alle escursioni e le attività scelte.



DETTAGLI ORGANIZZATIVI📋

►Direzione Organizzativa: NaturalmenteSalento ®

►Guida Ambientale Escursionistica: Francesco Chiappalone (A.i.g.a.e)- PU 109

►Guide Turistiche: Daniele Andreano, Monica Renna

►Accompagnatori: Andrea Agrosi, Vito Santoro

►Itinerario ideato da: Francesco Chiappalone



👨‍💻Per maggiori informazioni e conoscere chi siamo:

www.naturalmentesalento.it

www.pugliaroutes.com