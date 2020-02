Escursione a Salve: archeotrekking e natura sul sentiero dei Fani

Vi guideremo in un affascinante escursione alla scoperta di Salve, dell'archeologia e della natura incontaminata di questo territorio esplorando il prezioso sentiero dei Fani.

Partiremo dalla spiaggia delle Maldive del Salento, faremo Beach-Trekking sulle dune per scoprire questo tratto incantato di costa.

Proseguiremo con un Arecheo-Trekking sulla Serra di Spigolizzi, visiteremo Masseria Don Cesare e Masseria Aparo Valentini, faremo una Visita Guidata al famoso tumulo funerario dell'età del Bronzo in località Montani.

Esploreremo la Grotta delle Fate e proseguiremo sul Sentiero dei Fani inoltrandoci nel Canyon naturale. Esploreremo il Canyon naturale, cammineremo in un ambiente unico, circondati da una vegetazione rigogliosa, scopriremo orchidee rare, esploreremo le sorgenti di acqua dolce e le grotte rupestri che si aprono nel canale.

Visiteremo la Cripta di San Pantaleone e i resti della leggendaria città di Cassandra, proseguiremo con un trekking naturalistico in quest'ambiente naturale unico, lungo il Sentiero dei Fani per ritornare sulla costa al punto di partenza dove terminerà l'escursione.



🕗Programma e Luoghi di Interesse🗺

Ore 9:30 Incontro dei partecipanti al punto di ritrovo

Ore 10:00 Partenza escursione

- Le Maldive del Salento

►Beach-Trekking

- Dolmen Argentina Graziadei

►Trekking sul Sentiero dei Fani

- Masseria don Cesare

- Masseria Aparo Valentini

►Trekking sul Sentiero del Bronzo

►L'Area Archeologica Montani

- Il Tumulo funerario

- Il Villaggio del Bronzo

►La Grotta delle Fate

- Trekking sul Sentiero Dei Fani

- Il Canyon Naturale

- La Sorgente dei Fani

- Sosta e relax

►Trekking sulla Serra di Spigolizzi

►La Cripta di San Pantaleone

- La zona Archeologia

- La leggendaria Città di Cassandra

►Il Sentiero dei Fani

►il Sentiero delle Orchidee

- Le Maldive del Salento

- La Spiaggia

Fine escursione e rientro al punto di ritrovo

⚠️Il programma potrà subire variazioni a giudizio della Guida Ambientale Escursionistica per motivi tecnici di sicurezza e meteorologici.



DETTAGLI ESCURSIONISTICI🔍

►Durata: 🕒6h/8h (Giornata Intera)

►Lunghezza percorso:🚩12 Km (Giornata Intera)

►Difficoltà: 🚦Semplice👍

►Livello: 📶T (Turistica) / E (Escursionistica)

►Tipologia fondo: sterrato 70%, misto 25%,roccia 5%.

►Punto di ritrovo:📌Le Maldive del Salento, Litoranea, Corso Leuca, 73050 Pescoluse.

►Come raggiungerci:📍https://goo.gl/maps/83b6zZBXisK2



ATTREZZATURE ESCURSIONISTICHE🛠

►Cosa portare: zaino🎒, borraccia acqua 07-1l, pranzo al sacco 🥪🥤,cibi e bevande energetiche, frutta secca🌰, barrette energetiche🍫.

►Abbigliamento consigliato: abbigliamento escursionistico adatto alla stagione, maglietta cotone👕, pantaloni da trekking👖, scarpe da trekking 👟, felpa/pile, giacca trekking anti-acqua🌧/anti-vento💨,cappellino.

►Attrezzature consigliate 🛠: Kit Escursionismo bussola/gps📱, macchina fotografica📷, fischietto segnalatore.

►►Attrezzature da escursionismo a noleggio:

►Kit Escursionismo (bastoni/stick da Trekking/Nordic Walking, caschetti da escursionismo, torce/led, luci frontali, kit sopravvivenza)

►Kit Speleologia (caschetti speleo, luci frontali, imbraghi, corde, moschettoni, strumenti discesa e salita, sistemi di sicurezza)



INFORMAZIONI TECNICHE 🔎

►Attività: Trekking, Educazione Ambientale

►Come ci muoviamo: camminando a piedi🚶👣 con pause.

►Famiglie con bimbi e ragazzi: 8-16 anni 👨👩👧👦

►Amici a quattro zampe: Si 🐶 con guinzaglio🐕



QUOTE DI PARTECIPAZIONE🎟(a persona):

🎫10,00 💶Quota normale adulti

🎫6,00 💶Quota Abbonati 2019/20

🎫5,00 💶Quota Ragazzi 8-14 anni

🎫5,00 💶Noleggio Attrezzature*

*La quota verrà versata il giorno stesso dell'escursione prima della partenza al responsabile di Naturalmente Salento o alla Guida. **Gli abbonati dovranno presentare la Tessera Abbonamento alla Stagione Escursionistica 2019/20.



LA QUOTA INCLUDE🎟

►Escursione Guidata🚶💁‍♂️

►Guida Ambientale Escursionistica (A.i.g.a.e)👲🏻

►Trekking & Attività Guidate🚶

►Guida Turistica (Regione Puglia)💁‍♂️

►Visita Guidata

►Ecologo e Biologo 👩‍🌾

►Laboratorio Naturalistico

►Educazione Ambientale

►Accompagnatore 💁‍♂️

►Attrezzature escursionistiche

►Assicurazione 🚑



ℹ️INFO & PRENOTAZIONI🎟

Per informazioni, dettagli e prenotazioni contattare:

📩Naturalmente Salento: naturalmente.salento@gmail.com

☎️ 📞 📲 Telefonicamente e messaggistica

📲Tel/WhatsApp: 338-7799477 (Francesco)



☑️Puoi iscriverti e prenotare questa escursione in formula Escursione di gruppo a Calendario compilando on line il Modulo di Richiesta Escursioni di gruppo a Calendario al seguente link:

https://forms.gle/7CS1GzwJ3gXxem6s8



DETTAGLI ORGANIZZATIVI📋

►Organizzazione: NaturalmenteSalento®

►Guide Ambientali Escursionistiche: Francesco Chiappalone (A.i.g.a.e)- PU 109, Andrea Seviroli (A.i.g.a.e), Francesco De Salve (L.a.g.a.p).

►Guide Turistiche: Monica Renna, Daniele Andreano

►Guide Naturalistiche: Francesca Nemola

►Accompagnatori: Andrea Agrosi, Vito Santoro

►Itinerario ideato da: Francesco Chiappalone



👨‍💻Per maggiori informazioni e conoscere chi siamo:

www.naturalmentesalento.it

www.pugliaroutes.com