Escursione a Santa Maria di Leuca

Con questa affascinante escursione, scopriremo il Leuca ed Il Sentiero Finibus Terre, lungo il lembo di terra che incontra il mare nel punto più a sud della Puglia.

Guarderemo due mari abbaracciarsi dal mistico Santuario di Santa Maria di Leuca, scenderemo più di 500 scalini in pietra lungo la cristiana via Pietrina, percorrendo i sentieri attrezzati del Parco Naturale.

Esploreremo il Canale delle Menghe, visiteremo Santa maria di Leuca e le sue ville stile liberty, Palazzo Ramirez e la Villa della Meridiana, passeggiando sul lungomare scopriremo anche le antiche e caratteristiche "Bagnarole".

Seguirà il pranzo al sacco e una pausa caffè e relax. Dopo pranzo proseguiremo visitando la torre Aragonese detta “dell’Omo Morto” che racconta di leggende di pescatori e pirati. Esploreremo la baia dello “Scalo” antichissimo approdo marinaro ed incredibile santuario di biodiversità marina, risaliremo in località “la Fonte”, presso una risorgiva di acqua dolce.

Proseguendo lungo il sentiero Finibus Terrae che ci portera' a Grotta Porcinara, antichissimo luogo di culto per i marinai che solcavano questi mari e che ci hanno lasciato testimonianza sulle pareti di questa grotta. Visiteremo le piscine naturali della baia verde e proseguiremo il Trekking sino a raggiungere Punta Ristola dove esploreremo la famosa Grotta del Diavolo, incredibile e prezioso monumento geologico e preistorico.

Godremo del panorama unico sullo sfondo delle Grotte delle Tre Porte. Proseguiremo lungo la costa su cui si affacciano la Grotta del Fiume e poi Grotta dei Giganti e inifine Grotta del Drago. Da qui proseguando il Trekking lungo le stradine rurali di Contrada Marchello, ci inoltrremo nel Canalone di Leuca da dove riscenderemo verso la costa lungo il Sentiero Porcinara. Da qui rientreremo sul lungomare di Leuca. Fine escursione e rientro al punto di ritrovo.



🕘Programma e Luoghi di Interesse🗺

Ore 10:00 Incontro dei partecipanti al punto di ritrovo

Ore 10:30 Partenza escursione

►Trekking

- Visita del Santuario di Santa Maria di Leuca

- La scalata Monumentale

- Punta Meliso

- I sentieri del Parco Naturale

- Il Canalone delle Menghe

►Trekking

- Visita di Leuca

- Pranzo al sacco

- Il lungomare e le ville eclettiche

- Torre dell’Omo Morto

- Localita”Lo Scalo”

- Località "La fonte"

- Le piscine naturali di baia porcinara

- La Grotta Porcinara

►SpeleoTrekking

- La Grotta del Diavolo

►Trekking

- Punta Ristola

- Le Grotte delle Tre Porte

- Trekking lungo i Sentieri di Contrada Marchello

- Il Canalone di Montecucco

Ore 17:00 Fine escursione e rientro al punto di ritrovo

⚠️Il programma potrà subire variazioni a giudizio della Guida Ambientale Escursionistica per motivi tecnici di sicurezza e meteorologici.



DETTAGLI ESCURSIONISTICI🔍

►Durata: 🕒6h/8h (Giornata Intera)

►Lunghezza percorso:🚩12 Km (Giornata Intera)

►Difficoltà: 🚦Semplice👍

►Livello: 📶T (Turistica) / E (Escursionistica)

►Tipologia fondo: misto 60%, sterrato 30%, roccia 10%.

►Punto di ritrovo📌:Santuario di Santa Maria Leuca, LE.

►Come Raggiungerci📍:https://goo.gl/maps/wPqigMG3v2C2



ATTREZZATURE ESCURSIONISTICHE🛠

►Cosa portare: zaino🎒, borraccia acqua 07-1l, pranzo al sacco 🥪🥤,cibi e bevande energetiche, frutta secca🥜, barrette energetiche🍫.

►Abbigliamento consigliato: abbigliamento escursionistico adatto alla stagione, maglietta cotone👕, pantaloni da trekking👖, scarpe da trekking 👟, felpa/pile, giacca trekking anti-acqua🌧/anti-vento💨,cappellino.

►Attrezzature consigliate 🛠: Kit Escursionismo bussola/gps📱, macchina fotografica📷, fischietto segnalatore.

►►Attrezzature da escursionismo a noleggio:

►Kit Escursionismo (bastoni/stick da Trekking/Nordic Walking, caschetti da escursionismo, torce/led, luci frontali, kit sopravvivenza)

►Kit Speleologia (caschetti speleo, luci frontali, imbraghi, corde, moschettoni, strumenti discesa e salita, sistemi di sicurezza)



INFORMAZIONI TECNICHE 🔎

►Attività: Trekking, Educazione Ambientale

►Come ci muoviamo: camminando a piedi🚶👣 con pause.

►Famiglie con bimbi e ragazzi: 12-18 anni 👨👩👧👦

►Amici a quattro zampe: Si 🐶 con guinzaglio🐕



QUOTE DI PARTECIPAZIONE🎟(a persona):

🎫10,00 💶Quota normale adulti

🎫6,00 💶Quota Abbonati 2019/20

🎫5,00 💶Quota Ragazzi 8-14 anni

🎫5,00 💶Noleggio Attrezzature*

*La quota verrà versata il giorno stesso dell'escursione prima della partenza al responsabile di Naturalmente Salento o alla Guida. **Gli abbonati dovranno presentare la Tessera Abbonamento alla Stagione Escursionistica 2019/20.



LA QUOTA INCLUDE🎟

►Escursione Guidata🚶💁‍♂️

►Guida Ambientale Escursionistica (A.i.g.a.e)👲🏻

►Trekking & Attività Guidate🚶

►Guida Turistica (Regione Puglia)💁‍♂️

►Visita Guidata

►Ecologo e Biologo 👩‍🌾

►Laboratorio Naturalistico

►Educazione Ambientale

►Accompagnatore 💁‍♂️

►Attrezzature escursionistiche

►Assicurazione 🚑



ℹ️INFO & PRENOTAZIONI🎟

Per informazioni, dettagli e prenotazioni contattare:

📩Naturalmente Salento: naturalmente.salento@gmail.com

☎️ 📞 📲 Telefonicamente e messaggistica

📲Tel/WhatsApp: 338-7799477 (Francesco)



☑️Puoi iscriverti e prenotare questa escursione in formula Escursione di gruppo a Calendario compilando on line il Modulo di Richiesta Escursioni di gruppo a Calendario al seguente link:

https://forms.gle/7CS1GzwJ3gXxem6s8



DETTAGLI ORGANIZZATIVI📋

►Organizzazione: NaturalmenteSalento®

►Guide Ambientali Escursionistiche: Francesco Chiappalone (A.i.g.a.e)- PU 109, Andrea Seviroli (A.i.g.a.e), Francesco De Salve (L.a.g.a.p).

►Guide Turistiche: Monica Renna, Daniele Andreano

►Guide Naturalistiche: Francesca Nemola

►Accompagnatori: Andrea Agrosi, Vito Santoro

►Itinerario ideato da: Francesco Chiappalone



👨‍💻Per maggiori informazioni e conoscere chi siamo:

www.naturalmentesalento.it

www.pugliaroutes.com