Escursione a Torre Colimena

Con questa affascinante escursione naturalistica scopriremo La Riserva Naturale Regionale Orientata Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo, Torre Colimena e la Salina dei Monaci sul Sentiero dei Fenicotteri. Una riserva naturale orientata regionale della Puglia sita in provincia di Lecce, istituita con la Legge Regionale del 15 marzo 2006. Il Parco Naturale, è in continuità ambientale con l'attigua area protetta "Riserve naturali regionali del litorale tarantino orientale" e con l'Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

La Riserva Orientata Regionale si estende esclusivamente nell'ambito del territorio comunale di Porto Cesareo e comprende due siti di interesse comunitario (SIC): "Palude del Conte - Dune di Punta Prosciutto" e "Porto Cesareo". Nel perimetro della riserva, rientra uno dei tratti di costa più belli della zona, quello di Punta Prosciutto e di Lido degli Angeli, cammineremo lungo sentieri naturalistici caratterizzati da alte e lussureggianti dune secolari ricoperte di macchia mediterranea, quelle che nel comune di Porto Cesareo, si sono meglio conservate agli scempi edilizi della zona.

Alle spalle delle dune, esploreremo la zona umida formata da vasti canneti e da bacini di bonifica. Con un trekking raggiungeremo il Bosco dell'Arneo, contiguo alla zona umida, ultimo lembo rimasto della fitta boscaglia che un tempo caratterizzata l'Arnèo. Alla riserva si aggiungono anche gli isolotti di Porto Cesareo, il colle Belvedere e la penisola della Strea. Con un trekking naturalistico raggiungeremo la Riserva Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino Orientale che si sviluppa lungo il litorale e nell'entroterra del comune di Manduria, in provincia di Taranto.

Nella riserva naturale orientata si inseriscono alcune oasi naturali e aree di interesse, in particolare si individuano due nuclei territoriali distinti: i boschi di Cuturi e Rosa Marina insieme alla Foce del Chidro, nell'entroterra, e un secondo nucleo, caratterizzato dalla vegetazione tipica di un ambiente costiero con forte salinità, costituito dalla Salina dei Monaci, dalle dune di Torre Colimena, dalla palude del Conte e relativa duna costiera. Esploreremo la Salina dei Monaci e dune di Torre Colimena sul Sentiero dei Fenicotteri.



Oggi la Salina dei Monaci, è un ottimo luogo per praticare il birdwatching. È zona di sosta dei fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) durante le fasi di migrazione, per cui approcceremo la riserva con tutte le dovute cautele accompagnati da una guida Ambientale soecializzata in Ornitologia e birdwatching. Altri uccelli migratori frequentano la zona come i germani reali, gli storni, le gru, i cigni e le oche selvatiche. Presente anche il poco comune cavaliere d'italia. Uccelli tipici della zona sono anche l'airone rosso e l'airone bianco, l'avvoltoio capovaccaio, il picchio, il pettirosso, il martin pescatore, la capinera, lo scricciolo, l'usignolo, la gazza, il corvo ed il merlo.

Molto ampia la gamma di specie di anfibi come la raganella italiana, il rospo comune, e il tritone italico. I rettili più comuni invece sono la tartaruga di terra e d'acqua dolce, la vipera di Laemann, la biscia dal collare, il biacco, il cervone e il colubro leopardino. I mammiferi sono anch'essi molto numerosi, soprattutto animali adattabili come lo scoiattolo, il topo quercino e il topo campestre. Molto frequente il riccio, e la più grande istrice, oltre a lepri, conigli selvatici, gatti selvatici, volpi, tassi, faine e cinghiali. Molto numerosi sono anche le specie di uccelli rapaci come il barbagianni, la civetta e il gufo comune, che agiscono di notte, e la poiana, il falco pescatore, l'albanella, il nibbio bruno, il biancone, il falcone pellegrino e il gheppio. Finita l'escursione naturalistica e le attività all'interno del Parco naturale rientreremo al punto di partenza .



🕗Programma e Luoghi di Interesse📌

Ore 10:00 Incontro dei partecipanti al punto di ritrovo

Ore 10:30 Partenza escursione nel Parco Naturale

►Beach Trekking

- La Spiaggia di Punta Grossa

►Birdwatching sul Lago di Cecita

►Trekking nella Riserva Naturale Palude Del Conte

►Laboratorio Naturalistico

►Pranzo al sacco

►Educazione Ambientale

►Trekking lungo Il Sentiero dei Fenicotteri

►Birdwatching nella La Baia di Torre Colimena

nella La Riserva Salina dei Monaci

►Trekking sulle dune di Torre Colimena

►Trekking lungo Il Sentiero Salina dei Monaci

Ore 17:00 Rientro al punto di ritrovo e fine escursione

⚠️Il programma potrà subire variazioni a giudizio della Guida Ambientale Escursionistica per motivi tecnici di sicurezza e metereologici.

**L'avvicinamento e il Birdwatching in presenza di Fenicotteri Rosa ed altra avifauna sensibile saranno comunque effettuati in piccoli gruppi, con tutte le cautele del caso e sotto la direzione della Guida Ambientale abilitata e un Ornitologo.



DETTAGLI🔍

►Punto di ritrovo📌:Ristorante Pizzeria L'Ancora,Via Gaspare Aselli, 73010 Località Punta Prosciutto, Porto Cesareo LE.

►Come raggiungerci📍:https://goo.gl/maps/nk1CGF7VpsM2

►Lunghezza percorso🔃: 12 km circa

►Attività: Trekking 🚶👣,Birdwatching🔭🦅🦆

►Livello : T (Turistica) / E (Escursionistica)🥉🥈

►Difficoltà🚦Semplice👍 (Ragazzi 8-16 anni) 👨‍👩‍👧‍👦👦🏻👧

►Come ci muoviamo:trekking a piedi👣.

►Tipologia fondo: sterrato 80%,spiaggia 10%, strada 10%.

►Cosa portare: zaino🎒, borraccia acqua 07-1l, pranzo al sacco, cibi e bevande energetiche 🥙 tarallucci, frutta secca🌰, barrette energetiche🍫,cioccolata🍫.

►Abbigliamento consigliato: abbigliamento escursionistico, maglietta cotone👕, pantaloni da tekking👖, scarpe da trekking 👟, felpa, pile, giacca trekking antipioggia🌧/antivento💨,cappello.

►Attrezzature consigliate 🛠: bussola/gps📱,fischietto segnalatore, macchina fotografica📷, binocolo/monoculare🔭.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

►15,00💶 Escursione + Trekking + Attività + Birdwatching

►10,00 💶 Escursione + Trekking + Attività

►8,00 💶 Escursione + Trekking + Attività (Studenti Universitari)

►5,00 💶 Escursione + Trekking + Attività (Ragazzi 8-16 anni)

*La quota verrà versata il giorno stesso dell'escursione prima della partenza al responsabile di Naturalmente Salento o alla Guida. **Gli Studenti Universitari dovranno presentare Libretto Universitario in corso di Validità.



LA QUOTA INCLUDE

►Escursione Naturalistica👩‍🌾

►Guida Ambientale Escursionistica (A.i.g.a.e) 👲🏻

►Trekking & Attività 🚶

► Visita Guidata Riserva Salina dei Monaci

►Birdwatching🔭🦅🦆

►Ecologo e Biologo 👩‍🌾

►Accompagnatore 💁‍♂️

►Assicurazione 🚑



► Direzione Organizzativa: Naturalmente Salento®

► Guida Ambientale Escursionistica: Francesco Chiappalone (A.i.g.a.e)

► Accompagnatore: Daniele Andreano

► Itinerario ideato da: Francesco Chiappalone



ℹ️ INFO & PRENOTAZIONI

Per prenotare ed iscriversi all'escursione compilare ed inviare il Modulo di Adesione alle Escursioni al seguente link:

➡️ https://goo.gl/forms/X0Nz2xv7O9wgJX912



👁‍🗨Per informazioni e dettagli inviare messaggio con: data, titolo escursione e domanda al seguente numero:

📳Tel/WhatsApp: 338-7799477 (Francesco)



💻Puoi prenotare l'escursione e le attività on line nella sezione prenotazioni anche sul nostro sito: www.naturalmentesalento.it



