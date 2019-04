Festa di San Nicola a Maglie

Dall’8 all’ 11 maggio Maglie è in festa!

Tornano come da tradizione i riti religiosi e civili legati alla devozione del popolo magliese verso il proprio Santo protettore, San Nicola; un appuntamento importante e di grande attrattiva nel panorama delle feste popolari del sud Italia, tanto da contare migliaia di presenze anche da fuori provincia e regione. Lo scorso anno si sono stimate le 150 mila presenze in quattro giorni, numeri impensabili fino a qualche anno fa.



Sono i numerosi servizi televisivi, gli articoli giornalistici e il web ad aver dato visibilità alla manifestazione, facendo balzare alla cronaca nazionale la città di Maglie soprattutto per le famose luminarie: maestosi e innovativi impianti, realizzati in esclusiva da ditte di fama internazionale, fiore all’occhiello dell’imprenditoria salentina.



L’Associazione da mesi è ormai a lavoro per la raccolta fondi attraverso cittadini e sponsor, con un notevole sforzo di energie. Senza non poche difficoltà si è stilato un programma che vede alcune novità di rilievo rispetto alle passate edizioni: La processione (mercoledì 8) sarà aperta, sul sagrato della Chiesa Madre, da uno spettacolo coreografico di coriandoli che sarà poi ripetuto all’arrivo delle statue in piazza con il classico omaggio dell’Aida ai Santi Patroni. Immancabile il nutrito lancio di palloni aerostatici in devozione.



Negli ultimi anni a Maglie si è assistito a spettacoli pirotecnici di ottima caratura e quest’anno spazio ad un’eccezionale spettacolo piromusicale (giovedì 9): per la prima vola si assisterà ai fuochi a tempo di musica.



Non mancheranno i concerti bandistici ad allietare le serate in Piazza Aldo Moro: presteranno servizio la banda di San Giorgio Jonico (mercoledì 8 e giovedì 9) e, in collaborazione con l’amministrazione comunale, il corpo bandistico militare Brigata “Pinerolo” (giovedì 9).



Restano però le luminarie il fulcro della festa patronale perché le due ditte incaricate di “vestire la festa” mettono in mostra le proprie qualità in una delle prime feste della stagione. Il centro di Maglie diventa quindi vetrina per le ditte De Cagna e Mariano Light che a suon di effetti speciali e accensioni musicali presentano due esclusivi progetti.



La serata di musica leggera in piazza (venerdì 10) è tutta incentrata su un gruppo emergente salentino: Gli avvocati Divorzisti, un concerto che alterna momenti divertenti con la rivisitazione di brani italiani ed internazionali ma anche vari omaggi ai cantautori italiani. Al termine del concerto dj set con Raffy Dj.



L’ultimo giorno dei festeggiamenti (sabato 11) è stato dedicato ad uno spettacolo itinerante che prevede musica di strada, mangiafuoco, trampolieri, tamburellisti e ballerine di pizzica. Ideato dalla Zagor Street Band arriva a Maglie lo spettacolo che trasformerà le strade del centro e Piazza Aldo Moro in un teatro a cielo aperto anche con una particolare rivisitazione del Bolero.



Spazio come sempre all’enogastronomia in Largo Madonna delle Grazie e Via Roma, con stand di produttori e stand di street food con sottofondo musicale in tutte e quattro le serate. “Cibo in Festa” quest’anno vede anche un connubio tra cultura culinaria e festa patronale: una cena con prodotti locali con la consegna di un riconoscimento premio alla carriera al giornalista Nunzio Pacella.



PROGRAMMA RELIGIOSO



5 - 6 - 7 Maggio ore 19

Triduo di preparazione: celebrazione eucaristica e pensiero di meditazione.



Mercoledì 8 Maggio VIGILIA DELLA FESTA

ore 18:00 Celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Sac. Salvatore Sisinni.

ore 19:00 Processione con il simulacro del Santo per le vie della Città.

Itinerario processione: Chiesa Madre, Via Roma, Via Regina Margherita, via Gramsci, via Matteotti, via De Gasperi, via Dante Alighieri, Piazza Tamborino, Via Trento e Trieste, Piazza Aldo Moro, Via Roma, Chiesa Madre.



Giovedì 9 Maggio FESTA PATRONALE

ore 8:00 - 10:00 - 11:15: Celebrazione eucaristica.

ore 19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica con i parroci della Città, presieduta dal Rev.do Giuseppe Mengoli, Vicario generale.



PROGRAMMA CIVILE



Grandi, esclusivi ed innovativi impianti di LUMINARIE con accensioni musicali a cura delle pluripremiate ditte:

• Luminarie Cesario DE CAGNA di Giuseppe De Cagna e F.lli da Maglie (Le)

• Luminarie MARIANO LIGHT di Lucio Mariano da Corigliano d’Otranto (Le).

Tutte le sere, per tutti e quattro i giorni di festa, sono previste tre diverse accensioni: La prima alle ore 21:00 e le successive ogni tre quarti d’ora circa.



Mercoledì 8 Maggio

Aprirà i festeggiamenti esibendosi per le vie della città nella mattinata, nel pomeriggio accompagnerà la processione e la sera terrà un concerto in Piazza Aldo Moro il:

• Gran Concerto Bandistico Città di San Giorgio Jonico (Ta).



Spettacolo coreografico di coriandoli all’uscita della processione dalla Chiesa Madre e all’arrivo delle statue in Piazza Aldo Moro, a cura della ditta:

• Music Service di Egidio Giorgino da Casarano (Le).



Durante la processione e all’arrivo delle statue in Piazza Aldo Moro, nutrito lancio di Palloni Aerostatici, a cura della ditta:

• PULLI Mongolfiere di Dario Pulli da Veglie (Le).

Giovedì 9 Maggio

Ore 07:00 Risveglio pirotecnico per annunciare il giorno di festa.

Fragorosa “diana” a cura della ditta:

• Mega Angelo di Angelo Mega da Scorrano (Le).



In mattinata sulla cassa armonica in Piazza Aldo Moro eccezionale concerto del:

• Corpo Bandistico Militare Brigata “Pinerolo” (Ba).

Direttore: 1° Maresciallo Carlo RESTA.

La serata in Piazza Aldo Moro sarà allietata dalle note del:

• Gran Concerto Bandistico Città di San Giorgio Jonico (Ta).

M° Direttore: Rocco LACANFORA.



PER LA PRIMA VOLTA A MAGLIE

Ore 24 circa - Spettacolo PIROMUSICALE

Fuochi d’artificio a tempo di musica a cura della ditta:

• Mega Angelo di Angelo Mega da Scorrano (Le).

Si consiglia di recarsi nei pressi del ponte della zona artigianale (Loc. Calamauri) per godersi perfettamente lo spettacolo.



Venerdì 10 Maggio

Serata musicale in Piazza Aldo Moro con l’esibizione del gruppo emergente:

• Gli Avvocati Divorzisti

Un repertorio di brani italiani ed internazionali rivisitati da un quartetto di musicisti salentini.

Seguirà il DJ SET di Raffy DJ.



Sabato 11 Maggio

In serata, particolare spettacolo itinerante a cura della:

• Zagor Street Band

Musica di strada, mangiafuoco, trampolieri, tamburellisti e ballerine trasformeranno le strade del centro e Piazza Aldo Moro in un teatro a cielo aperto.



Nei quattro giorni di festa Via Roma e Piazza Madonna delle Grazie accoglieranno le eccellenze agroalimentari e il cibo di strada. Torna, per la quarta edizione, l’ormai consolidato appuntamento con Cibo in Festa. Tutte le serate accompagnamento musicale.



Nel piazzale della Zona Artigianale sarà allestito uno dei più importanti Luna Park della Puglia a cura dei F.lli Marsico.



Associazione Festa San Nicola Maglie onlus

Per info Associazione: Tel. 329.3298216

Per info Cibo in Festa: Tel. 327.1867887 Email: associazione.festa.maglie@gmail.com

Facebook: “Festa San Nicola Maglie”



L’Associazione Festa di San Nicola ha come obiettivo principale la salvaguardia di una importante tradizione cittadina: rinvigorire la devozione e omaggiare il Santo protettore della città. Per portare avanti questo impegno ha previsto una forte sinergia tra popolazione, attività commerciali ed enti pubblici. Ormai da sei anni si sta sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema della promozione del territorio, ampliando l’offerta turistica di Maglie e, attraverso eventi collaterali, creare anche una vetrina sul settore dell’agroalimentare e dello street food, locale ed internazionale.



Presidente del Comitato Festa è il parroco della Parrocchia Presentazione del Signore Don Salvatore Sisinni; presidente dell’Associazione Festa di San Nicola è Tunno Marco.



I soci sono: Adamuccio Lorenzo, Botrugno Antonio, Cossa Donato, Costa Dario, Gazzi Giorgio, Greco Gabriele, Puce Mauro, Negro Salvatore, Moscagiuri Antonio, Puce Christian, De Luca Chico, Leucci Giuseppe, Leanza Giovanni, Giannetta Giulio, Riccardo Maria Grazia, Portaluri Gianluigi.



Collaboratrice per “Cibo in Festa”: Alessandra Ferramosca.

