Skipper Party al Castello di Gallipoli

Per tutta l'estate le sale del Castello di Gallipoli - gestito dall’Agenzia di Comunicazione Orione di Maglie, con la direzione generale di Luigi Orione Amato e la direzione artistica dell’architetto Raffaela Zizzari - ospiteranno #Selfati, la prima mostra italiana dedicata interamente al selfie, che accoglie la Venere degli Stracci, l’opera più celebre di Michelangelo Pistoletto, simbolo dell’Arte Povera e icona della cultura di consumo contemporanea.

Proseguono inoltre gli appuntamenti serali dedicati alla musica e alla cultura. Sabato 4 agosto dalle 20 sulle terrazze del Castello, il Sailor Bar "51 Nodi" organizza lo "Skipper Party", serata dedicata ai velisti, ai marinai e agli amanti del mare. Aperitivo vista mare in una location unica.