Salento Tango Marathon al Castello di Gallipoli

Sabato 25 agosto il Castello di Gallipoli, in provincia di Lecce, ospita l'appuntamento finale di "Salento Tango Marathon Summer 2018". La settimana tanguera, che dal 19 agosto propone in giro per il salento un ricco programma di milonghe, serate, lezioni e stage, è organizzata dall'associazione TangueRoFollia in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati.

Un appuntamento atteso da curiosi e appassionati per un incontro tra il tango argentino e la cultura salentina. Dalle 21, sulla musica del TangoDj argentino Marcelo Rojas, ballerine e ballerini muniti di una rossamilonga (indumento di colore rosso obbligatorio per ballare il tango) daranno vita ad uno spettacolo insolito nella Sala ennagonale del Castello - gestito dall’Agenzia di Comunicazione Orione di Maglie, con la direzione generale di Luigi Orione Amato e la direzione artistica dell’architetto Raffaela Zizzari - sorseggiando un cocktail o degustando un buon aperitivo del Sailor Bar 51Nodi.

Un'occasione unica per ballare al fianco di artisti e maestri internazionali come Juan Carlos Martinezy e Nora Witanosky, Francesco Panei ed Eva Petruzzi, Alesssandro Parascandolo e Roberta Fersi, Emiliano Pilloni e Pamela Marmol, Salvatore Ceglia ed Edy Marchetti. Tangueri, turisti e curiosi avranno anche la possibilità di visitare (e di essere protagonisti con un proprio scatto) #Selfati, la prima mostra italiana dedicata interamente al selfie, che accoglie nelle sale e negli spazi esterni del Castello - oltre a varie installazioni - anche la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto e i “SelfieAdArte” della giornalista e art influencer Clelia Patella.