Nardò tra i siti scelti dalla Soprintendenza per le Giornate europee dell’archeologia

NARDÒ – Anche Nardò tra i tre siti scelti in Puglia dalla Soprintendenza all’archeologia, belle arti e paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto per le Giornate europee dell’archeologia, in programma dal 19 al 21 giugno. Insieme a tre attori del mondo dell'archeologia, propone al pubblico la scoperta dei tesori del patrimonio e i retroscena di questo affascinante settore.

Soprintendenza e territorio saranno parte attiva nelle tre giornate attraverso attività di fruizione e valorizzazione organizzate da tre rappresentanti dell’associazionismo e delle imprese culturali del territorio di competenza. In provincia di Lecce, si aprirà il laboratorio di restauro annesso al Museo del Mare antico di Nardò, grazie alla collaborazione dell’Associazione “The monument’s people”.

A Nardò i visitatori potranno assistere ad attività di laboratorio come microscavo, pulitura e ricomposizione di reperti provenienti da scavi di emergenza o preventivi. Per l’occasione anche il Museo del Mare adeguerà gli orari di apertura, al fine di consentire la fruizione in contemporanea degli spazi espositivi. (info@museodelmareantico.it). In provincia di Taranto, si organizzeranno visite ai sarcofagi sommersi di San Pietro in Bevagna. A Taranto, infine, si organizzeranno tre giornate nell’area di Collepasso.