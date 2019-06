Gli Champagne Protocols presentano “#Festa”, il nuovo album

GALLIPOLI - Serata in musica domenica 2 giugno, alle 19,30, nel centro storico di Gallipoli: in via Antonietta de Pace, nei pressi del bar Duomo, il gruppo autoctono degli Champagne Protocols presenta “#Festa” il primo album che, oltre al primo singolo presentato lo scorso anno, contiene quattro nuovi inediti nei quali i quattro musicisti hanno cercato di fondere diverse sonorità tipiche del territorio salentino. “Passando dal balkan al valzer con chitarra classica, pianoforte, batteria acustica e voce, abbiamo sperimentato una connessione tra i diversi sound dando vita a un mondo sonoro unico e coinvolgente” spiegano i componenti del gruppo, “ai nostri inediti presenti nel cd abbiamo intervallato tre brani tra le cover che riscuotono maggior successo nei nostri live, da noi arrangiate e reinterpretate. Alcuni di questi brani, come altri del nostro repertorio, sono frutto della preziosa collaborazione di amici e musicisti di rilievo che, come noi, nutrono quella incondizionata passione per la musica”.

La produzione artistica, gli arrangiamenti, il mixaggio e il mastering sono di Osvaldo Natali del Nyc Home Studio. I testi sono di Massimo Cuppone. Le foto del cd sono di Alessandro Magni e Ruben De Salve mentre la grafica è dello studiodesalve.com. Il gruppo degli Champagne Protocols è composto da Osvaldo Natali (voce), Massimo Cuppone (batteria), Luca Parlati (chitarra e basso), Vittorio Gaudenti (pianoforte). Il nuovo album raccoglie nove brano dal singolo omonimo “Champagne Protocols” (feat. M. Puzzello, A. Carrozza, R. Scigliuzzo, G. Piro), a “Ma che freddo fa” (cover Nada), “Festa” (feat. M. Puzzello), A mano a mano (cover Rino Gaetano), “Noi”, “Se bruciasse la città” (cover Massimo Ranieri), “Bambola”, “Donna” (feat. A. Carrozza, R. Scigliuzzo, S. Nocera, T. Piteo), “Prova a vivere con me” (special track).

Collaborazioni: Marco Puzzello, tromba, Alessandro Carrozza, piatti sinfonici, Roberto Scigliuzzo, grancassa, Giovanni Piro, basso tuba, Simone Nocera, basso tuba, Tony Piteo, voce narrante. Un ringraziamento speciale a Maurizio Bono per aver concesso il suo “Bar Duomo” come location per la presentazione dell’album.

