Graffiti della rivoluzione: storie, volti e segni dall'Egitto

E' il 25 Gennaio 2011, venticinquemila manifestanti, nati e cresciuti con la faccia e la voce di Mubarak in televisione, scendono in piazza in Egitto, al Cairo per protestare contro il trentennale regime del Presidente Hosni Mubarak.



Quelle proteste e quelle manifestazioni si diffondono, tra i più giovani, anche grazie alle centinaia di murales e graffiti che invadono la città ed invitano a mobilitarsi ed unirsi alle proteste di piazza. L'arte, ancora una volta, si fa interprete e promotrice di un desiderio di cambiamento importante e profondo. L'effetto, come sappiamo, è dirompente.



Ne parliamo venerdì 16 novembre, a partire dalle ore 20.30, negli splendidi spazi di Crocevia, attraverso le immagini, le voci e i racconti di chi quella rivoluzione l'ha vissuta e respirata da vicino. Subito dopo sarà possibile gustare i sapori della cucina egiziana!



L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto #culturamondo, promosso da GUS Gruppo Umana Solidarietà e Camera a Sud ed è stata organizzata e progettata assieme al Liceo Scientifico "C. de Giorgi" di Lecce.



CULTURA MONDO

progetto finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito della L.R. 20/2003 partenariato per la cooperazione / promozione della cultura dei diritti umani.