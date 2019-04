Fornire un esempio agli adulti di domani: a Vaste la figlia di Renata Fonte

VASTE (Poggiardo) – Importante appuntamento, martedì 16 aprile, a Vaste. Nella piccola frazione di Poggiardo è stato infatti organizzato un incontro con con Sabrina Matrangola, la figlia di Renata Fonte. L'iniziativa è organizzata dal gruppo giovani di Azione Cattolica, presso i locali della scuola materna Santissimi Martiri a partire dalle 19,30.

L'idea nasce dalla volontà di alcuni ragazzi di far conoscere la storia dell'assessora al Comune di Nardò uccisa per mano della mafia salentina nella notte del 31 marzo del 1984. Ancora oggi sono tanti i misteri irrisolti sulla sua morte. Renata Fonte fu uccisa perché si oppose alla cementificazione di una delle più belle località costiere d'Italia: Porto Selvaggio.

Il suo eroico esempio di rettitudine e amore per l'ambiente e il territorio deve servire oggi, soprattutto per le giovani generazioni, a crea un mondo ed una società migliore per tutti.